Нападающий «Манчестер Сити» Жезус пропустит несколько игр из-за травмы

Москва, 31 декабря. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Габриэль Жезус пропустит несколько игр из-за серьезной травмы. Об этом сообщили в воскресенье британские СМИ.

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). Однако на 23-й минуте бразильский спортсмен был вынужден покинуть поле. Позднее пострадал и его напарник по команде – полузащитник Кевин Де Брейне.

Как отметил главный тренер «бело-голубых» Хосеп Гвардиола, Жезус не сможет играть один-два месяца из-за травмы.

«По Кевину не могу ничего сказать. Я не знаю, что с ним случилось в том эпизоде», — отметил специалист.

Напомним, ранее стало известно о том, что 27–28 февраля 2018 года в Сочи пройдет семинар, в котором примут участие тренеры и генеральные менеджеры 32 сборных по футболу.