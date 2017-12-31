Путин подписал закон о рекламе по телевизору в регионах

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий продолжительность показа рекламы «бегущей строкой» по телевизору в регионах. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно представленному документу, подобная реклама не должна превышать более 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы.

Ранее сообщалось, что Путин упростил отчетность о расходовании средств опекунами инвалидов. В частности, российский лидер согласовал закон, который позволяет опекунам не включать в отчет сведения о расходовании средств с номинального счета.