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Происшествия
Новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска
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    Новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска

    18:45  31 Декабря 2017  /обновлено: 18:45  31 Декабря 2017
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    Новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска

    Сахалин, 31 декабря. На главной площади Южно-Сахалинска прямо во время праздничных гуляний неожиданно загорелась елка, сообщает пресс-служба городской администрации.

    Пожар возник на искусственной елке, установленной на площади Ленина, неподалеку от здания правительства Сахалинской области. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

    В Сети появилось кадры с места пожара. Огонь появился на верхней части сооружения примерно в час ночи по местному времени.

    Автор: Алексей Громов
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    #сахалин #новый год #елка
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