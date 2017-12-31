Новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска

Сахалин, 31 декабря. На главной площади Южно-Сахалинска прямо во время праздничных гуляний неожиданно загорелась елка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пожар возник на искусственной елке, установленной на площади Ленина, неподалеку от здания правительства Сахалинской области. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В Сети появилось кадры с места пожара. Огонь появился на верхней части сооружения примерно в час ночи по местному времени.