Путин подписал закон об утверждении кабмином правил маркировки товаров

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабинет министров полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Правительство сможет обязать хозсубъектов осуществлять маркировку отдельных товаров в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, культурных ценностей, выполнения международных обязательств государства, а также обеспечения обороны и безопасности страны.

На территории России также будут запрещены продажа и обмен товаров с нарушениями требований об их обязательной маркировке в том случае, если это не предусмотрено российским законодательством.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин подписал закон о раздельном сборе мусора.