Сирия новости 31 декабря 19.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Идлиба и Хамы, боевики атаковали САА в Хомсе

Сирия, 31 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 территории Идлиба и Хамы, боевики атаковали САА на трассе Хомс - Саламия, в окрестностях Аль-Каима ликвидировано пять смертников ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА по освобождению от «Джебхат ан-Нусры» территорий Идлиба и Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба и Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла САА в Хомсе, ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: атаковала позиции САА в Хомсе.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются бои за контроль над складом военной техники между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Местный источник в социальной сети Twitter (@adnanshamy0) пишет об интенсивных перестрелках на территории населенного пункта. По данным военного канала в сети Telegram (@EMCnewscenter1), боевики захватили автозаправочную станцию Абу Кафа. Ранее сообщалось, что под контроль незаконных вооруженных формирований перешло здание больницы, расположенное недалеко от эпицентра противостояния.

Провинция Хомс

Радикалы группировок «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» атаковали солдат Сирийской арабской армии (САА) на трассе, соединяющей города Хомс и Саламия. По данным местного источника в сети Telegram (@EMCnewscenter1), бойцы правительственных войск САР отбили нападение исламистов.

Ранее боевики незаконных вооруженных формирований нарушили перемирие, установленное на территории провинции Хомс, открыв огонь по опорным пунктам армии САР в окрестностях населенных пунктов Аль-Гаджар и Талльбиса.

Провинция Идлиб

Местный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в районе населенного пункта Хувейн на юге провинции Идлиб отмечаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры».

Другой Twitter-канал (@HamahNow) пишет, что ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в том же районе региона. Ранее сообщалось, что российская авиация обеспечила освобождение ряда населенных пунктов провинции Идлиб от радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

В районе населенного пункта Аш-Шакусия в восточной части провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам».

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР освободили от террористов «Джебхат ан-Нусры» поселения Атшан, Аль-Хамдания, Аль-Слумия, Абу-Омар, Насирия, Тиляль Заатари, Мурек и Джадваия, расположенные на севере региона.

Ирак

В ходе операции правоохранительных органов Ирака по обеспечению безопасности в пяти регионах страны было задержано 118 человек. Информационное агентство Alsumaria News пишет, ссылаясь на источник в Министерстве внутренних дел Ирака, что большая часть арестованных разыскивалась по подозрению в сотрудничестве с террористами ИГИЛ.

Также Alsumaria News сообщает, что в результате рейда сил безопасности Ирака в окрестностях Аль-Каима было ликвидировано пять террористов-смертников, а также уничтожен заминированный автомобиль «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)