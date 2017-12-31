Сирия: почему Дональд Трамп заявил, что международная коалиция отвоевала у ИГ* почти 100% территории в Ираке и Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем последнем в 2017-м году еженедельном обращении сделал с заявление, что именно международная коалиция, возглавляемая США достигла исторических успехов в борьбе с ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ):

«На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем террористов».

Российский сенатор Алексей Пушков, отреагировал на эти слова в своем Twitter, написав, что утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами:

«Это «постправда» — псевдо-реальность, нужная для политических целей».

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

Сомнительное заявление Трампа прокомментировал и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа:

«Участие коалиции во главе с США в разгроме ИГИЛ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что американцы, особенно в последнее время, ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из окруженных зон главарей ИГИЛ, пытаются создать на территории Сирии очаги для создания новых группировок».

Напомним, что по данным, озвученным ранее начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, США прямо поддерживает террористов «Исламского государства», подготавливая их на базе Ат-Танф и Аш-Шаддади под брендом «Новая сирийская армия»:

«Это фактически – ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие. Их задача — дестабилизировать обстановку. Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того как главные силы ИГИЛ были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери. Мы думаем, где-то 750 человек сейчас находится в Шаддади и порядка 350 – в Эт-Танфе».

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что подобные заявления со стороны США произносятся не впервые:

«Это официальная версия американской политической позиции, которая вкупе с другими заявлениями, например, о том, что Россия нелегально поставляла топливо Северной Корее, комментирует не столько сирийский конфликт и участие в нем США, является своеобразной медийной атакой на Россию, попыткой сформировать новую реальность в медиа, ту самую постправду, о которой говорит Алексей Пушков. Очевидно, что Трамп тем самым показывает, в каком направлении будут развиваться российско-американские отношения в начале 2018-го года».

По словам эксперта, говорить о том, что международная коалиция, возглавляемая США, эффективно противостояла«Исламскому государству» не приходится:

«Хотя, конечно, коалиция проводила бомбардировки и военные операций, оказывала поддержку так называемой «умеренной» оппозиции, курдским вооруженным формированиям, поэтому, наверное, можно сказать о некотором ее участии в сирийском конфликте. Но вот о безоговорочной победе говорить не приходится».

Наш собеседник отметил, что однако это не мешает США пытаться приватизировать победу сирийский правительственных войск при поддержке ВКС РФ, как не помешало в свое время приватизировать победу над Третьим Рейхом:

«И в той части земного шара большинство уверено, что Гитлера победили Соединенные Штаты Америки при некоторой помощи разных стран, в том числе и Советской России. Попытки приватизации исторических фактов уже были, и это только еще одна. Тут удивляться нечему. И если сложить все парадоксальные и абсурдные заявления Госдепартамента и президентов Соединенных Штатов Америки можно будет издать достаточно солидную книжку. Но, тем не менее, американцев это никогда не смущало и не смущает, поскольку в этом есть большой пропагандистский смысл».

1 Организация запрещена на территории РФ.