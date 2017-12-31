Главные новости 31 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 31 декабря.

Поздравления с Новым 2018 годом Собаки в стихах для SMS родителям, родным, друзьям, коллегам. Романтические поздравления любимым. Новый 2018 год Собаки: поздравления в стихах родным, друзьям, коллегам, любимым.

В Сети опубликована видеозапись применения российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» на юге сирийской провинции Идлиб. Сирия: «Силы тигра» применили российскую систему «Солнцепек» на юге Идлиба.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал реакцию Европейского союза на обстрелы Донецка киевскими силовиками. Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела.

Прибывший в Соединенное Королевство российский газ может вернуться обратно на другом судне. Работа трубопровода, который обеспечивал Британию газом из РФ, возобновлена, поэтому топливо может отправиться в Азию или Индию, где за него дают высокую цену. Великобритания может лишиться российского газа — The Guardian.

Смартфоны яблочной корпорации Apple резко упали в цене в канун новогодних праздников. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Маркет». Цены на iPhone SE резко рухнули в России.

Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-10 автомобилей, которые чаще всего выставляются на продажу. Назван топ-10 самых выставляемых на продажу автомобилей.

В интернете опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания авиабомбы КАБ-1500, сброшенной самолетом Военно-космических сил РФ по объекту боевиков в сирийском городе аль-Латаминья. ВКС РФ: опубликовано видео удара авиабомбы КАБ-1500 по боевикам в Сирии.