Мурманские дайверы установили новогоднюю елку на дне Ура-Губы

Мурманск, 31 декабря. Мурманские дайверы нарядили новогоднюю елку и установили ее на дне Ура-Губы в Баренцевом море. Своеобразная подготовка к празднику стала традиционной для ныряльщиков.

Группа заполярных дайверов установила новогоднюю елку на дне Ура-Губы, здесь каждый Новый год происходит погружение. Спортсмены клуба «Морской охотник» использовали зеленое искусственное дерево, а дайверы из «Nordval» поставили белую елку, которую в темноте лучше видно. После установки символа Нового года дайверы переоделись в костюмы Санта-Клауса и водили своеобразные «хороводы» под водой. Видео празднования опубликовано на сервисе видеохостинга Youtube.