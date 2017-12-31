Нетаньяху поздравил Путина с Новым годом

Тель-Авив, 31 декабря. Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия израильского премьер-министра.

Как подчеркнул Нетаньяху, между двумя государствами установились «великолепные отношения».

«В преддверии Нового года я поздравляю президента Владимира Путина с великолепными отношениями между Израилем и Россией, желаю всем гражданам России хорошего года. С Новым годом», — отметил израильский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель правительства Индии Нарендра Моди поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина с наступающим Новым годом, а также пожелал российскому лидеру успехов на президентских выборах-2018.

Владимир Путин. Биография