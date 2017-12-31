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Общество
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Украина
Денег хватит только на трамвайчик: украинцы с горечью отреагировали на «безвизовый прорыв» Порошенко
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    Денег хватит только на трамвайчик: украинцы с горечью отреагировали на «безвизовый прорыв» Порошенко

    17:49  31 Декабря 2017  /обновлено: 17:49  31 Декабря 2017
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    Хватает на трамвайчик: украинцы высмеяли заявления Порошенко о безвизовом прорыве

    Киев, 31 декабря. Жители Украины не оценили энтузиазма президента Петра Порошенко, заявившего сегодня о растущей ценности украинского паспорта из-за безвиза.

    В многочисленных комментариях к сообщению лидера страны в Twitter и Facebook они с горечью отреагировали на его заявления о «безвизовом прорыве» в 2017 году, выразив сожаление, что их доходы не совпадают с возможностями, а также спросили, где же им взять денег, хотя бы на билет.

    Многие напомнили Порошенко о размере пенсий украинцев.

    «А где брать деньги? Пенсия 1450, а красть я не умею. И среди знакомых нет того, кто мог бы себе это позволить», — с возмущением заметила Людмила Гаврилюк.

    Хватает на трамвайчик: украинцы высмеяли заявления Порошенко о безвизовом прорыве

    О такой же пенсии при стаже почти в 30 лет сообщила и Ольга Екимова. При этом она призналась, что с удовольствием съездила бы в Канаду, но денег хватает только «на трамвайчик».

    Хватает на трамвайчик: украинцы высмеяли заявления Порошенко о безвизовом прорыве

    Своим удивлением делились не только пенсионеры, но и работающие украинцы. Так, гаранта украинской государственности спросили, каким образом использовать безвиз при зарплате в 2500 гривен.

     

    Еще один участник обсуждения заявил, что в том, что украинцы не могут путешествовать виноват Порошенко, по его словам, в разы поднявший курс доллара. В таких условиях, как подчеркнул мужчина, пользоваться безвизом могут только «барыги».

    Хватает на трамвайчик: украинцы высмеяли заявления Порошенко о безвизовом прорыве

    Есть в комментариях и совет Порошенко провести в стране перепись населения. «В стране если миллионов 30 есть, то хорошо... А то боюсь, что и этих нет… Одни вымерли, другие уехали. третьи с целыми территориями отвалились!» — пишет Куренская Ирина.

    Пожаловались украинцы и на то, что за биометрический паспорт с них требуют 500 гривен, хотя, по их данным, он стоит 170 гривен.

    «Преподносится как достижение, но в Казахстане и России без майданов более 100 стран без виз, и не жжужат», — заметил пользователь deni. «Что, Петро Алексеевич)) С утра уже очереди на границе с Арабскими Эмиратами?))) Пенсионеры на Новый год рванули на шопинг?))» - пошутил другой микроблогер.

    Хватает на трамвайчик: украинцы высмеяли заявления Порошенко о безвизовом прорыве

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #порошенко #безвиз #украинцы
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