Денег хватит только на трамвайчик: украинцы с горечью отреагировали на «безвизовый прорыв» Порошенко
Киев, 31 декабря. Жители Украины не оценили энтузиазма президента Петра Порошенко, заявившего сегодня о растущей ценности украинского паспорта из-за безвиза.
В многочисленных комментариях к сообщению лидера страны в Twitter и Facebook они с горечью отреагировали на его заявления о «безвизовом прорыве» в 2017 году, выразив сожаление, что их доходы не совпадают с возможностями, а также спросили, где же им взять денег, хотя бы на билет.
Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни ЄС— Петро Порошенко (@poroshenko) December 31, 2017
Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів#Безвіз pic.twitter.com/QeEFYrLDLY
Многие напомнили Порошенко о размере пенсий украинцев.
«А где брать деньги? Пенсия 1450, а красть я не умею. И среди знакомых нет того, кто мог бы себе это позволить», — с возмущением заметила Людмила Гаврилюк.
О такой же пенсии при стаже почти в 30 лет сообщила и Ольга Екимова. При этом она призналась, что с удовольствием съездила бы в Канаду, но денег хватает только «на трамвайчик».
Своим удивлением делились не только пенсионеры, но и работающие украинцы. Так, гаранта украинской государственности спросили, каким образом использовать безвиз при зарплате в 2500 гривен.
за 2500 грн. зарплати???— smith_1974@ukr.net (@SmithPeter1974) December 31, 2017
С нашими зарплатами— Tatyana (@Tatyana97799370) December 31, 2017
Еще один участник обсуждения заявил, что в том, что украинцы не могут путешествовать виноват Порошенко, по его словам, в разы поднявший курс доллара. В таких условиях, как подчеркнул мужчина, пользоваться безвизом могут только «барыги».
Якби ти долар не підняв в три -чотири рази ,то українці б подорожували. А зараз безвізом користуються лише бариги.— Любовь Борисовна (@P063P063u063f) December 31, 2017
Есть в комментариях и совет Порошенко провести в стране перепись населения. «В стране если миллионов 30 есть, то хорошо... А то боюсь, что и этих нет… Одни вымерли, другие уехали. третьи с целыми территориями отвалились!» — пишет Куренская Ирина.
Кстати! Сделайте ПЕРЕПИСЬ населения! В стране если миллионов 30 есть, то хорошо... А то боюсь, что и этих нет.... Одни вымерли, другие уехали. третьи с целыми территориями отвалились!!! Скоро управлять одними нищими пенсионерами будете!— Куренская Ирина (@IrinaKurenskaya) December 31, 2017
Пожаловались украинцы и на то, что за биометрический паспорт с них требуют 500 гривен, хотя, по их данным, он стоит 170 гривен.
Почему за биометрический паспорт требуют более 500 грн?При том что он стоит170 грн.— koeek (@koeek) December 31, 2017
«Преподносится как достижение, но в Казахстане и России без майданов более 100 стран без виз, и не жжужат», — заметил пользователь deni. «Что, Петро Алексеевич)) С утра уже очереди на границе с Арабскими Эмиратами?))) Пенсионеры на Новый год рванули на шопинг?))» - пошутил другой микроблогер.