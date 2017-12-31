Денег хватит только на трамвайчик: украинцы с горечью отреагировали на «безвизовый прорыв» Порошенко

Киев, 31 декабря. Жители Украины не оценили энтузиазма президента Петра Порошенко, заявившего сегодня о растущей ценности украинского паспорта из-за безвиза.

В многочисленных комментариях к сообщению лидера страны в Twitter и Facebook они с горечью отреагировали на его заявления о «безвизовом прорыве» в 2017 году, выразив сожаление, что их доходы не совпадают с возможностями, а также спросили, где же им взять денег, хотя бы на билет.

Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни ЄС



Відсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів#Безвіз pic.twitter.com/QeEFYrLDLY — Петро Порошенко (@poroshenko) December 31, 2017

Многие напомнили Порошенко о размере пенсий украинцев.

«А где брать деньги? Пенсия 1450, а красть я не умею. И среди знакомых нет того, кто мог бы себе это позволить», — с возмущением заметила Людмила Гаврилюк.

О такой же пенсии при стаже почти в 30 лет сообщила и Ольга Екимова. При этом она призналась, что с удовольствием съездила бы в Канаду, но денег хватает только «на трамвайчик».

Своим удивлением делились не только пенсионеры, но и работающие украинцы. Так, гаранта украинской государственности спросили, каким образом использовать безвиз при зарплате в 2500 гривен.

за 2500 грн. зарплати??? — smith_1974@ukr.net (@SmithPeter1974) December 31, 2017

С нашими зарплатами — Tatyana (@Tatyana97799370) December 31, 2017

Еще один участник обсуждения заявил, что в том, что украинцы не могут путешествовать виноват Порошенко, по его словам, в разы поднявший курс доллара. В таких условиях, как подчеркнул мужчина, пользоваться безвизом могут только «барыги».

Якби ти долар не підняв в три -чотири рази ,то українці б подорожували. А зараз безвізом користуються лише бариги. — Любовь Борисовна (@P063P063u063f) December 31, 2017

Есть в комментариях и совет Порошенко провести в стране перепись населения. «В стране если миллионов 30 есть, то хорошо... А то боюсь, что и этих нет… Одни вымерли, другие уехали. третьи с целыми территориями отвалились!» — пишет Куренская Ирина.

Кстати! Сделайте ПЕРЕПИСЬ населения! В стране если миллионов 30 есть, то хорошо... А то боюсь, что и этих нет.... Одни вымерли, другие уехали. третьи с целыми территориями отвалились!!! Скоро управлять одними нищими пенсионерами будете! — Куренская Ирина (@IrinaKurenskaya) December 31, 2017

Пожаловались украинцы и на то, что за биометрический паспорт с них требуют 500 гривен, хотя, по их данным, он стоит 170 гривен.

Почему за биометрический паспорт требуют более 500 грн?При том что он стоит170 грн. — koeek (@koeek) December 31, 2017

«Преподносится как достижение, но в Казахстане и России без майданов более 100 стран без виз, и не жжужат», — заметил пользователь deni. «Что, Петро Алексеевич)) С утра уже очереди на границе с Арабскими Эмиратами?))) Пенсионеры на Новый год рванули на шопинг?))» - пошутил другой микроблогер.