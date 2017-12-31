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Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram
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    Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram

    17:39  31 Декабря 2017  /обновлено: 17:39  31 Декабря 2017
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    Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram

    Москва, 31 декабря. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Тегеран заблокировали доступ к приложению на территории Ирана после отказа руководителей сервиса закрыть каналы организаторов акций протеста.

    Павел Дуров в своем микроблоге Twitter прокомментировал блокировку Ираном доступа к Telegram после отказа закрыть каналы протестующих. Отметим, что Тегеран также заблокировал Instagram. По данным иранских СМИ Высший совет безопасности республики принял данные меры, чтобы поддержать общественный порядок и безопасность граждан. 

    Отметим, что в Иране с 21 декабря проходят акции протеста. В Мешхеде в митингах приняли участие порядка двухсот человек. Демонстранты протестовали против экономической ситуации в стране. Правоохранительные органы арестовали 52 человека за участие в незаконном митинге. Акции протеста проходят и в других иранских городах, в том числе Доруде, где погибли два человека. 

    Параллельно с антиправительственными митингами в Иране проходят многотысячные акции в поддержку действующей власти. Иранцы выходят на улицы, чтобы показать солидарность с правительством Хасана Роухани. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #иран #дуров #телеграм
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