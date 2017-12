Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram

Москва, 31 декабря. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Тегеран заблокировали доступ к приложению на территории Ирана после отказа руководителей сервиса закрыть каналы организаторов акций протеста.

Павел Дуров в своем микроблоге Twitter прокомментировал блокировку Ираном доступа к Telegram после отказа закрыть каналы протестующих. Отметим, что Тегеран также заблокировал Instagram. По данным иранских СМИ Высший совет безопасности республики принял данные меры, чтобы поддержать общественный порядок и безопасность граждан.

Отметим, что в Иране с 21 декабря проходят акции протеста. В Мешхеде в митингах приняли участие порядка двухсот человек. Демонстранты протестовали против экономической ситуации в стране. Правоохранительные органы арестовали 52 человека за участие в незаконном митинге. Акции протеста проходят и в других иранских городах, в том числе Доруде, где погибли два человека.

Параллельно с антиправительственными митингами в Иране проходят многотысячные акции в поддержку действующей власти. Иранцы выходят на улицы, чтобы показать солидарность с правительством Хасана Роухани.

Extremely large pro-government demonstrations in Iran calling out the sedition in the "Anti-government protests"







