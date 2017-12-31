Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году

Киев, 31 декабря. Глава украинского МИД Павел Климкин назвал главные достижения украинских властей в уходящем году.

В ходе новогоднего видеообращения главы дипломат Украины заявил, что введение безвизового режима с ЕС и освобождение украинских военнопленных стали главными событиями страны в 2017 году.

По словам Климкина, старый год был полон «позитивных чувств». Министр рассказал о «счастливых лицах» украинских граждан, которые в первый раз пересекли украинскую границу по новому безвизовому режиму.

«Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», — добавил глава украинского МИД.

В завершении Климкин обратился к своим подчиненным и поблагодарил их за проделанную в этом году работу. Он также пообещал сделать «очень много» в будущем году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта. Он также заявил, что 2017 год стал «прорывом в безвизовом направлении».