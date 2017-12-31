Путин подписал закон о раздельном сборе мусора в России

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора на территории страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

В законе уточняются такие понятия, как «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров». Региональные власти смогут проводить публичные слушания, на которых будут определяться территориальные схемы обращения с отходами. Речь идет о местах базирования полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, а также сортировочных станций.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «РТ-Инвест» планирует построить четыре мусоросжигательных завода в Московской области, мощность которых составит 280 МВт. Согласно предварительным данным, 50% вырабатываемой электроэнергии будут идти на нужды жителей региона.