Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте

Киев, 31 декабря. Замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о растущей ценности украинского паспорта.

По словам Бальбека, украинский лидер стремится убрать из страны трудоспособное население, которое недовольно низким уровнем жизни, поскольку тогда «стоять на Майданах будет некому».

«Именно поэтому так расхваливает преимущества национального паспорта как возможности интегрирования в Европу. Отток «заробитчан» в страны Евросоюза позволяет официальному Киеву не бояться новых «майданов» — стоять будет некому», — заявил он в комментарии RT.

Бальбек также добавил, что текущая политическая обстановка в Киеве может привести к потере национальной самоидентичности.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта продолжает активно расти.

По его словам, 2017 год стал «прорывом» в безвизовом направлении.

Напомним, что с 11 июня украинцы получил возможность въезжать в страны ЕС при наличии биометрического паспорта.