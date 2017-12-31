Медведев поздравил россиян с Новым 2018 годом

Москва, 31 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав новых возможностей и исполнения желаний в 2018 году, следует из поздравления, опубликованного на сайте правительства РФ в воскресенье, 31 декабря.

«Уже совсем скоро Новый год. Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях», — отмечается в сообщении.

Медведев также добавил, что новогодние праздники дарят людям теплоту общения с другими людьми. Глава правительства России выразил уверенность, что 2018 год будет щедрым на хорошие события, а также принесет благополучие и радость в каждую семью.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил жителей Чукотки и Камчатки с наступившим Новым годом. Глава государства поблагодарил россиян за веру в себя и в страну.