Прикольные шуточные SMS-поздравления с Новым 2018 годом Собаки для родных, друзей, коллег

Новогодняя ночь в разгаре, а вы еще не поздравили кого-то из родных и близких, забыли о любимом коллеге, или начальнике, не послали поздравление давней подружке или бывшему бойфренду? Пора исправиться, воспользовавшись для этого современными средствами коммуникации. А именно — службой SMS-сообщений или социальными сетями. Просто скопируйте предлагаемые варианты прикольных поздравлений в стихах с Новым 2018 годом Собаки и пошлите тем, о ком ненароком забыли среди предпраздничных хлопот, или используйте шуточный поздравительный стишок в качестве статуса в социальной сети.

***

Позабудьте все тревоги,

Год Собаки на пороге!

Пусть он нас теперь хранит

От несчастий и обид!

***

Мы вечно, как в пути собаки,

Порой не знаем, как людей понять,

Доходит ведь у нас бывает и до драки,

И шерсть приходится менять.

А в новогодние мгновенья,

Хочу о многом рассказать,

Но сразу обо всем забуду

И стану лишь любви желать.

Чтоб люди чаще улыбались,

Чтобы довольны были все кругом,

Живите и цените радость,

Печаль, оставив на потом.

***

Виляет хвостиком в прихожей

И норовит лизнуть нам нос

Во все дома сегодня вхожий

Наш символ года — Желтый пес.

Он нам несет в зубах подарки:

Любовь, тепло и доброту,

Побольше встреч, событий ярких.

Пусть в жизнь он воплотит мечту!

***

Я призываю в год собачий улыбаться

И радостным мгновеньем наслаждаться.

Обязаны мечты сбываться,

Для этого нам стоит постараться.

И главное — наполнить мир весельем,

И жить всегда с прекрасным настроеньем!

Не стоит думать мрачно ни о чем,

Оставим все проблемы на потом.

Пускай живет в любви прекрасный дом,

И слово «Гав» звучит как; «Все путем!»

***

Наступает Новый год,

А кого он к нам ведет?

Символ года — лучший друг,

Это знают все вокруг!

Пусть собачка на хвосте

Добрых принесет вестей,

Верных приведет друзей,

А еще мешок рублей!

***

В год Собаки стань умнее,

Первым будь и мчи вперед,

И живи ты веселее,

А особо в Новый год!

В жизни может все случиться,

Но пред нею не робей,

И все станет получаться,

Главное — в десятку бей!

***

В Новый год желаю вам

Жить на зависть всем богам:

В Куршевеле строить дачу,

На Мальдивах — дом в придачу,

Золотую вам карету

Я купить желаю к лету!

Пусть все будет на отлично

На работе, в жизни личной.

Каждый день и каждый час

Позитив пусть прет из вас!

***

Желаю так всем веселиться,

Чтобы под елку не свалиться,

Чтобы в салате не уснуть,

По-настоящему гульнуть!

Чтоб голова осталась ясной,

И жизнь всегда была прекрасной!

Еще финансовой свободы,

Любви, тепла! И — с Новым годом!

***

Тащит Дед Мороз мешок,

А в мешке подарки.

Для детишек — шоколад,

И игрушки ярки.

Пусть и вас не обойдет

Дед наш бородатый

И конверт подарит вам

С годовой зарплатой,

Чтоб махнуть среди зимы

Вам к заморским пальмам

И досуг свой провести

В счастье максимальном.

Чтоб весь год не уставать,

Не болеть, не злиться.

С Новым годом!

Всем мечтам я желаю сбыться!