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Прикольные шуточные SMS-поздравления с Новым 2018 годом Собаки для родных, друзей, коллег
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    Прикольные шуточные SMS-поздравления с Новым 2018 годом Собаки для родных, друзей, коллег

    23:00  31 Декабря 2017
    1736

    Прикольные шуточные SMS-поздравления с Новым 2018 годом Собаки для родных, друзей, коллег

    Новогодняя ночь в разгаре, а вы еще не поздравили кого-то из родных и близких, забыли о любимом коллеге, или начальнике, не послали поздравление давней подружке или бывшему бойфренду? Пора исправиться, воспользовавшись для этого современными средствами коммуникации. А именно — службой SMS-сообщений или социальными сетями. Просто скопируйте предлагаемые варианты прикольных поздравлений в стихах с Новым 2018 годом Собаки и пошлите тем, о ком ненароком забыли среди предпраздничных хлопот, или используйте шуточный поздравительный стишок в качестве статуса в социальной сети.

    ***
    Позабудьте все тревоги,
    Год Собаки на пороге!
    Пусть он нас теперь хранит
    От несчастий и обид!

    ***
    Мы вечно, как в пути собаки,
    Порой не знаем, как людей понять,
    Доходит ведь у нас бывает и до драки,
    И шерсть приходится менять.
    А в новогодние мгновенья,
    Хочу о многом рассказать,
    Но сразу обо всем забуду
    И стану лишь любви желать.
    Чтоб люди чаще улыбались,
    Чтобы довольны были все кругом,
    Живите и цените радость,
    Печаль, оставив на потом.

    ***
    Виляет хвостиком в прихожей
    И норовит лизнуть нам нос
    Во все дома сегодня вхожий
    Наш символ года — Желтый пес.
    Он нам несет в зубах подарки:
    Любовь, тепло и доброту,
    Побольше встреч, событий ярких.
    Пусть в жизнь он воплотит мечту!

    Прикольные шуточные SMS-поздравления с Новым 2018 годом Собаки для родных, друзей, коллег

    ***
    Я призываю в год собачий улыбаться
    И радостным мгновеньем наслаждаться.
    Обязаны мечты сбываться,
    Для этого нам стоит постараться.
    И главное — наполнить мир весельем,
    И жить всегда с прекрасным настроеньем!
    Не стоит думать мрачно ни о чем,
    Оставим все проблемы на потом.
    Пускай живет в любви прекрасный дом,
    И слово «Гав» звучит как; «Все путем!»

    ***
    Наступает Новый год,
    А кого он к нам ведет?
    Символ года — лучший друг,
    Это знают все вокруг!
    Пусть собачка на хвосте
    Добрых принесет вестей,
    Верных приведет друзей,
    А еще мешок рублей!

    ***
    В год Собаки стань умнее,
    Первым будь и мчи вперед,
    И живи ты веселее,
    А особо в Новый год!
    В жизни может все случиться,
    Но пред нею не робей,
    И все станет получаться,
    Главное — в десятку бей!

    ***
    В Новый год желаю вам
    Жить на зависть всем богам:
    В Куршевеле строить дачу,
    На Мальдивах — дом в придачу,
    Золотую вам карету
    Я купить желаю к лету!
    Пусть все будет на отлично
    На работе, в жизни личной.
    Каждый день и каждый час
    Позитив пусть прет из вас!

    ***
    Желаю так всем веселиться,
    Чтобы под елку не свалиться,
    Чтобы в салате не уснуть,
    По-настоящему гульнуть!
    Чтоб голова осталась ясной,
    И жизнь всегда была прекрасной!
    Еще финансовой свободы,
    Любви, тепла! И — с Новым годом!

    ***
    Тащит Дед Мороз мешок,
    А в мешке подарки.
    Для детишек — шоколад,
    И игрушки ярки.
    Пусть и вас не обойдет
    Дед наш бородатый
    И конверт подарит вам
    С годовой зарплатой,
    Чтоб махнуть среди зимы
    Вам к заморским пальмам
    И досуг свой провести
    В счастье максимальном.
    Чтоб весь год не уставать,
    Не болеть, не злиться.
    С Новым годом!
    Всем мечтам я желаю сбыться!

    Автор: Алексей Громов
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    #поздравления #год собаки #новый год 2018
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