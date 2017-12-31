Прикольные шуточные SMS-поздравления с Новым 2018 годом Собаки для родных, друзей, коллег
Новогодняя ночь в разгаре, а вы еще не поздравили кого-то из родных и близких, забыли о любимом коллеге, или начальнике, не послали поздравление давней подружке или бывшему бойфренду? Пора исправиться, воспользовавшись для этого современными средствами коммуникации. А именно — службой SMS-сообщений или социальными сетями. Просто скопируйте предлагаемые варианты прикольных поздравлений в стихах с Новым 2018 годом Собаки и пошлите тем, о ком ненароком забыли среди предпраздничных хлопот, или используйте шуточный поздравительный стишок в качестве статуса в социальной сети.
***
Позабудьте все тревоги,
Год Собаки на пороге!
Пусть он нас теперь хранит
От несчастий и обид!
***
Мы вечно, как в пути собаки,
Порой не знаем, как людей понять,
Доходит ведь у нас бывает и до драки,
И шерсть приходится менять.
А в новогодние мгновенья,
Хочу о многом рассказать,
Но сразу обо всем забуду
И стану лишь любви желать.
Чтоб люди чаще улыбались,
Чтобы довольны были все кругом,
Живите и цените радость,
Печаль, оставив на потом.
***
Виляет хвостиком в прихожей
И норовит лизнуть нам нос
Во все дома сегодня вхожий
Наш символ года — Желтый пес.
Он нам несет в зубах подарки:
Любовь, тепло и доброту,
Побольше встреч, событий ярких.
Пусть в жизнь он воплотит мечту!
***
Я призываю в год собачий улыбаться
И радостным мгновеньем наслаждаться.
Обязаны мечты сбываться,
Для этого нам стоит постараться.
И главное — наполнить мир весельем,
И жить всегда с прекрасным настроеньем!
Не стоит думать мрачно ни о чем,
Оставим все проблемы на потом.
Пускай живет в любви прекрасный дом,
И слово «Гав» звучит как; «Все путем!»
***
Наступает Новый год,
А кого он к нам ведет?
Символ года — лучший друг,
Это знают все вокруг!
Пусть собачка на хвосте
Добрых принесет вестей,
Верных приведет друзей,
А еще мешок рублей!
***
В год Собаки стань умнее,
Первым будь и мчи вперед,
И живи ты веселее,
А особо в Новый год!
В жизни может все случиться,
Но пред нею не робей,
И все станет получаться,
Главное — в десятку бей!
***
В Новый год желаю вам
Жить на зависть всем богам:
В Куршевеле строить дачу,
На Мальдивах — дом в придачу,
Золотую вам карету
Я купить желаю к лету!
Пусть все будет на отлично
На работе, в жизни личной.
Каждый день и каждый час
Позитив пусть прет из вас!
***
Желаю так всем веселиться,
Чтобы под елку не свалиться,
Чтобы в салате не уснуть,
По-настоящему гульнуть!
Чтоб голова осталась ясной,
И жизнь всегда была прекрасной!
Еще финансовой свободы,
Любви, тепла! И — с Новым годом!
***
Тащит Дед Мороз мешок,
А в мешке подарки.
Для детишек — шоколад,
И игрушки ярки.
Пусть и вас не обойдет
Дед наш бородатый
И конверт подарит вам
С годовой зарплатой,
Чтоб махнуть среди зимы
Вам к заморским пальмам
И досуг свой провести
В счастье максимальном.
Чтоб весь год не уставать,
Не болеть, не злиться.
С Новым годом!
Всем мечтам я желаю сбыться!