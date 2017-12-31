Обвиняемый в совершении теракта рассказал, почему взорвал «Перекресток» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 декабря. Обвиняемый в совершении теракта в петербургском магазине раскрыл свои мотивы. Оказалось, что на преступление мужчину толкнула неприязнь к психологическим тренингам.

Как заявила сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в ходе допросов злоумышленник дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению взрыва 27 декабря.

«С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сообщила Петренко.

Кроме того, в СК РФ подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о том, что недалеко от места взрыва мужчина спрятал две флэшки с информацией о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.

Его причастность к изготовлению СВУ и наполнению флешек этими данными также подтвердили следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические.