Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм» в России

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм», предусматривающий до десяти лет лишения свободы.

Глава государства одобрил ужесточение ответственности за «телефонный терроризм» в России, поправку внесут в статьи 205 и 207 УК РФ и статью 151 УПК РФ. Отметим, что заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге либо других действиях, представляющих угрозу окружающим, наказывается до пяти лет заключения. Если «телефонный терроризм» привел к гибели человека либо к иным тяжким последствиям, злоумышленник будет покаран 10 годами лишения свободы.