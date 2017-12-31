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Общество
Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм» в России
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    Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм» в России

    16:24  31 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  31 Декабря 2017
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    Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм» в России

    Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин одобрил ужесточение наказания за «телефонный терроризм», предусматривающий до десяти лет лишения свободы. 

    Глава государства одобрил ужесточение ответственности за «телефонный терроризм» в России, поправку внесут в статьи 205 и 207 УК РФ и статью 151 УПК РФ. Отметим, что заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге либо других действиях, представляющих угрозу окружающим, наказывается до пяти лет заключения. Если «телефонный терроризм» привел к гибели человека либо к иным тяжким последствиям, злоумышленник будет покаран 10 годами лишения свободы. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #закон
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