Эрдоган в новогоднем обращении поблагодарил народ Турции за твердую позицию по Иерусалиму

Анкара, 31 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к жителям страны поблагодарил их за критику позиции Соединенных Штатов Америки, которые признали Иерусалим столицей Израиля.

По словам политика, иерусалимский вопрос стал проверкой для мусульман и всего региона.

«Я выражаю благодарность своему народу за их твердую позицию и искреннее отношение к этому вопросу», – отметил Эрдоган.

По словам президента, Анкара не сможет обеспечить себе будущее без решения региональных проблем.

«Это подталкивает нас к тому, чтобы продолжать более активную, смелую и, если необходимо, более рискованную внешнюю политику», — резюмировал он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодари главу Российской Федерации Владимира Путина за поддержку Москвой резолюции Генассамблеи ООН по Иерусалиму.