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Украина
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Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте
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    Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте

    16:07  31 Декабря 2017  /обновлено: 16:21  31 Декабря 2017
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    СК РФ признал взрыв в петербургском магазине терактом

    Санкт-Петербург, 31 декабря. Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге на статью о теракте. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Изначально уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», однако тогда в СК уточнили, что следователи отрабатывают все версии. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом.

    Сегодня подозреваемому в организации взрыва было предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ).

    Напомним, взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря, пострадали 18 человек. Правоохранители установили, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила около 200 граммов тротила. СВУ было заложено в одну из камер хранения магазина.

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #ск рф #перекресток
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