Путин упростил отчетность о расходовании средств опекунами инвалидов

Москва, 31 декабря. Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому упрощается процедура отчетности родителями-опекунами недееспособных инвалидов с детства о расходовании средств, которые полагаются их подопечным.

Опекуны инвалидов обязаны ежегодно подавать отчеты об использовании денежных средств, зачисляемых на номинальный счет в кредитных организациях, в соответствующие учреждения. Речь идет об алиментах, пенсиях, пособиях и других средств, получаемых от государства.

Глава государства подписал закон, который разрешает опекунам не включать в отчет сведения о расходовании средств с номинального счета. Документ значительно упрощает процедуру отчетности. Однако, при ненадлежащем исполнении опекуном обязанностей по охране имущества инвалида, органы опеки могут запросить соответствующий отчет.