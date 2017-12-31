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Украина
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В Стамбуле предотвращен новогодний теракт, задержаны 20 человек
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    В Стамбуле предотвращен новогодний теракт, задержаны 20 человек

    15:46  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:48  31 Декабря 2017
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    В Стамбуле предотвращен новогодний теракт, задержаны 20 человек

    Анкара, 31 декабря. Два десятка человек задержали в Турции по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле.

    Правоохранители предполагают, что все задержанные поддерживали связь с главарями «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке (ИГ1, запрещена в России).

    Как уточняет местное агентство Anadolu, 15 задержанных являются иностранными гражданами. Операции по задержанию провели в трех районах Стамбула. По версии полиции, атаку подозреваемые собирались совершить в ходе празднования Нового года.

    По последним данным, сейчас в Турции по подозрению в причастности к террористической деятельности находятся под стражей 780 человек, 350 из них являются иностранцами. В отношении некоторых из них уже вынесены приговоры.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #теракт #атака
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