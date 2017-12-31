В Стамбуле предотвращен новогодний теракт, задержаны 20 человек

Анкара, 31 декабря. Два десятка человек задержали в Турции по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле.

Правоохранители предполагают, что все задержанные поддерживали связь с главарями «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке (ИГ1, запрещена в России).

Как уточняет местное агентство Anadolu, 15 задержанных являются иностранными гражданами. Операции по задержанию провели в трех районах Стамбула. По версии полиции, атаку подозреваемые собирались совершить в ходе празднования Нового года.

По последним данным, сейчас в Турции по подозрению в причастности к террористической деятельности находятся под стражей 780 человек, 350 из них являются иностранцами. В отношении некоторых из них уже вынесены приговоры.

1 Организация запрещена на территории РФ.