Сучков о Сирии: России теперь надо быть начеку, ведь Иран и Турция преследуют свои интересы. ФАН-ТВ

Отношения между США и Россией достигли самой низкой точки со времен Холодной войны. Антироссийские санкции, взаимные претензии и обвинения, дипломатические скандалы происходят на фоне стремительно меняющейся обстановки на Ближнем Востоке. Успешно завершив двухлетнюю военную кампанию в Сирии, Россия преодолела свою международную изоляцию и стала ключевой силой в одном из самых неустойчивых регионов мира. Что несет в себе завершение очередного раунда ближневосточной игры? Свое мнение на эту тему выразил редактор американского издания Al-Monitor, эксперт клуба «Валдай» Максим Сучков.

– Объявляя победу в Сирии, Владимир Путин говорил о том, что Россия планирует создать там военно-морскую базу. США наверняка будут противодействовать, они же не смогут оставить так просто этот вопрос? Или они уже полностью решили выйти из ближневосточной игры?

– Мне кажется, что наличие двух российских объектов в Сирии – это уже данность, с которой американцы в какой-то степени смирились. То есть, они не могут заставить Россию покинуть и отказаться от этих объектов. Если в последние месяцы администрации Обамы, если я не ошибаюсь, было около 300 военных, по официальным данным, то сейчас, по официальным же данным Пентагона, только в Сирии находятся 2000 американских военнослужащих. То есть, мы видим, что произошло стремительное наращивание военного контингента. С одной стороны, таким образом администрация пытается послать сигнал внутри страны о том, что мы что-то делаем, мы не оставляем этот регион на откуп России. С другой стороны, это попытка сохранить контроль над удерживаемыми территориями, которая впоследствии может быть трансформирована либо в дальнейшее влияние на земле, либо в какой-то политический капитал на переговорах.

США где-то пришли к осознанию того, что они уже не способны в одиночку решать те проблемы, которые существуют, но не произошла еще, мне кажется, эта вот сцепка, не произошло еще понимания того, что это значит. То есть, что дальше с этим делать? Позвать кого-то на помощь Соединенные Штаты себе позволить не могут, поскольку они видят себя, естественно, однозначным лидером. В восприятии местных игроков США больше не выглядят всемогущими. И это как раз вакуум, который заполняется другими внешними державами, что, в частности, и продемонстрировала российская операция в Сирии.

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– Какова расстановка сил сегодня в регионе, и как на ситуации в регионе будет сказываться израильско-палестинский конфликт?

– Я бы сказал, что расстановка достаточно хаотичная, потому что огромное число ситуативных союзов. С одной стороны, российско-иранско-тегеранский альянс, сформированный в Астане для того, чтобы наладить переговорный процесс в Сирии. С другой стороны, есть как бы военная американская коалиция из около 70 государств, которые воюют вместе с США. Сегодня я не могу назвать идеальными отношения Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, не говоря уже о том, что есть противоречия между саудитами и Катаром. Мы видим, что наращивается военное присутствие. Даже Турция сегодня строит военные базы в Катаре, Сомали и тем самым пытается спроецировать в дальнейшем на будущее военное влияние.

Израильско-палестинский конфликт является питательной средой, тем самым бензином, который поливает конфликты на Ближнем Востоке. Мне кажется, в этом смысле решение администрации Трампа очень сильно поспособствует, скажем так, повестке радикалов, поскольку теперь у них появилась очередная идея привлечения, скажем так, разозленных тем, что Иерусалим американцы признали столицей Израиля. Теперь это будет какая-то новая сакральная тема борьбы: вернуть Иерусалим палестинцам и бороться против американцев, против сионистов, как их называют. И это тоже стабильности региону не добавляет.

– Сегодня террористы терпят поражение в Сирии, например, ДАИШ терпит поражение во всем регионе. Но до стабильности еще далеко? Каким обещает быть этот новый раунд ближневосточной игры?

– Да, естественно, до стабильности далеко. Кампания, которая происходит сегодня в Сирии, гражданская война, может растянуться на 30 лет, даже несмотря на то, что мы сегодня вроде как все говорим о мире, об устройстве и так далее. Мне кажется, тот факт, что ИГИЛ1, организация, запрещенная в России, потеряла территорию, – это позитивный, конечно, сюжет, но идеологически с этой проблемой справиться не удалось и не удастся. Поэтому, я думаю, все прекрасно понимают, что это долгосрочный вызов. И чем успешнее и быстрее пройдет благоустройство в Сирии, тем меньше у террористических пропагандистов будет оснований для набора уже нового поколения террористов в свои ряды. Да, были серьезные авторитарные лидеры в регионе, которые очень долго находились у власти. Эта веха развития региона закончилась. Сейчас приходят новые элиты. Они пока позиционируют себя, многие из них, как прогрессивные – в Катаре, Саудовской Аравии. Насколько они способны, скажем так, удержать, прежде всего, свои государства, а потом уже стабильность в регионе – это, конечно же, большой вопрос.

Пресловутое глобальное потепление, верим мы в него или нет, но оно очень сильно меняет температурные режимы в регионе, что сказывается на производстве урожая. Мы недооцениваем, может быть, демографическую ситуацию: число молодых людей в том регионе больше, чем где-либо. И недооцениваем, может быть, и значение образования и его недостатка. И вся совокупность этих факторов долгосрочно позволяет говорить, что будущее очень-очень печально. Мы пытаемся потушить пожар войны, это правильно, но вот дальше этого мало кто смотрит.

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– Какие возможности России несет ее новая роль в регионе, уже более серьезная?

– Да. Я думаю, естественно, в настоящий момент Россия получила достаточно серьезный кредит доверия со стороны большого числа государств, которым важно правильно распорядиться. Получила большое число предложений в области экономики, для строительства, развития ядерной энергетики, и по сельскому хозяйству… Это очень важно для развития региона. Вместе с тем, мне кажется, есть, конечно же, риск того, что местные элиты будут хотеть использовать Российскую Федерацию и ее ресурсы для каких-то своих внутриусобных, межплеменных, межэлитных противостояний. Здесь очень важно нам удержаться от этого и не повторять ошибки Советского Союза.

У Ирана и Турции есть опасения, что Россия, сыграв конструктивную роль, в том числе, и для их интересов в Сирии, может в дальнейшем сыграть деструктивную роль. И здесь, мне кажется, с одной стороны, важно убедить их в том, что это не так, даже те элементы конкуренции, которые могут быть, не должны перетекать в конфронтацию. С другой стороны, необходимо, конечно же, быть начеку, поскольку и Турция, и Иран преследуют свои интересы.

– Что касается уменьшения влияния США на Ближнем Востоке, то договариваться нам придется уже, скорее, не с ними, а с ключевыми игроками региона?

– Вы знаете, собственно, астанинский процесс показал большую эффективность того, о чем вы говорите, потому что в период администрации Обамы было по крайней мере две таких больших попытки подойти и… наладить какое-то сотрудничество, которые не сработали. Текущая, конечно же, ситуация не располагает к тому, что мы можем о чем-то договориться. И мне кажется, такая ситуация сохранится, как минимум, до избрания следующего президента.

– США?

– Да, США. Без конструктивного подхода США все равно будет сложно. Потому что, даже если американцы утрачивают свои влияние, США остаются сильным государством, с большим потенциалом деструктивного действия. Если мы будем делать это отдельно от них, и они увидят в этом для себя угрозу, у них сохранится достаточно ресурсов и потенциала, желания для того, чтобы этот процесс просто торпедировать.

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