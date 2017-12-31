Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег

Наступает Новый 2018 год, который, как известно, пройдет под знаком Желтой земляной собаки. Во всяком случае, об этом нас предупреждают астрологи на основании китайского календаря. И ничего, что настоящий год Собаки наступит еще не скоро — только в середине февраля. Поздравить родных, друзей, коллег и любимых с Новым 2018 годом Собаки многие спешат уже в новогоднюю ночь. Предлагаем прикольные поздравления с Новым годом Собаки, которые порадуют ваших друзей и коллег, особенно тех, кто задумывается о том, чтобы взять в семью четвероногого друга. Новогодние поздравления с годом Собаки можно послать друзьям по SMS, в электронном письме или даже написав на открытке, которая затем будет вложена в упаковку с подарком.

***

Праздник к нам уж подступает,

Дверь откроет добрый пес!

Нежно хвостиком виляя,

Он внесет свой щедрый взнос:

Тридцать тонн красивых слов,

Столько же волшебных снов,

Пуд шального настроенья,

Праздничного вдохновенья,

И завод шампанских вин,

Сходы денежных лавин,

Чтобы из дождя валют

Был торжественный салют!

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***

Бой курантов, песик: «Гав»!

Новый год уже в дверях!

Своим хвостиком виляя,

Встретить праздник предлагает!

Всем желаю, чтобы год

Был смешным, как анекдот!

Радостным и интересным,

Чтобы в нем хватило места

Личной жизни и веселью,

Вечеринкам и похмелью,

В общем, добрый песик пусть,

Лаем нам прогонит грусть!

***

«Гав-гав-гав», — я четко слышу,

А вон там: «Ку-ка-ре-ку!»

Петушок нам: «Тише-тише,

Смена в Новом уж году!»

Пост Петух сдает Собаке,

Ух, теперь мы заживем!

Пусть счастливым будет каждый,

Повезет пускай во всем!

***

Четыре лапы, влажный нос

Нам этот Новый год принес!

Комочком света и тепла

Собачка у дверей легла.

Желаю денег водопад,

Любви торжественный парад,

Пусть праздник радостно гремит,

И песик счастье нам сулит!

***

Годом правит желтый пес,

Лижет верный друг нам нос,

Лапу резво подает,

Косточку в углу грызет.

Не обижайте вы дворняг,

Кормите вы всегда собак.

Удача вас не обойдет,

Такой уж, люди, нынче год!

***

Собака бывает кусачей,

Если она голодна,

Если холод собачий,

Если ей не до сна.

Если метели и вьюги,

Ее заморозили так,

Что хочется выть ей и плакать.

Как жалко бедных дворняг…

Давайте поднимем бокалы

Мы за наступающий год!

Чтобы не мерзли собаки,

Пусть кто-нибудь их заберет.

Согреет и сытно накормит,

В тепле навсегда приютит.

И, может, тогда в этом мире

Не будет собачьих обид.