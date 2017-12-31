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Украина
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Общество
Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег
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    Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег

    15:38  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  31 Декабря 2017
    21189

    Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег

    Наступает Новый 2018 год, который, как известно, пройдет под знаком Желтой земляной собаки. Во всяком случае, об этом нас предупреждают астрологи на основании китайского календаря. И ничего, что настоящий год Собаки наступит еще не скоро — только в середине февраля. Поздравить родных, друзей, коллег и любимых с Новым 2018 годом Собаки многие спешат уже в новогоднюю ночь. Предлагаем прикольные поздравления с Новым годом Собаки, которые порадуют ваших друзей и коллег, особенно тех, кто задумывается о том, чтобы взять в семью четвероногого друга. Новогодние поздравления с годом Собаки можно послать друзьям по SMS, в электронном письме или даже написав на открытке, которая затем будет вложена в упаковку с подарком.

    ***
    Праздник к нам уж подступает,
    Дверь откроет добрый пес!
    Нежно хвостиком виляя,
    Он внесет свой щедрый взнос:
    Тридцать тонн красивых слов,
    Столько же волшебных снов,
    Пуд шального настроенья,
    Праздничного вдохновенья,
    И завод шампанских вин,
    Сходы денежных лавин,
    Чтобы из дождя валют
    Был торжественный салют!

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    ***
    Бой курантов, песик: «Гав»!
    Новый год уже в дверях!
    Своим хвостиком виляя,
    Встретить праздник предлагает!
    Всем желаю, чтобы год
    Был смешным, как анекдот!
    Радостным и интересным,
    Чтобы в нем хватило места
    Личной жизни и веселью,
    Вечеринкам и похмелью,
    В общем, добрый песик пусть,
    Лаем нам прогонит грусть!

    ***
    «Гав-гав-гав», — я четко слышу,
    А вон там: «Ку-ка-ре-ку!»
    Петушок нам: «Тише-тише,
    Смена в Новом уж году!»
    Пост Петух сдает Собаке,
    Ух, теперь мы заживем!
    Пусть счастливым будет каждый,
    Повезет пускай во всем!

    Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег

    ***
    Четыре лапы, влажный нос
    Нам этот Новый год принес!
    Комочком света и тепла
    Собачка у дверей легла.
    Желаю денег водопад,
    Любви торжественный парад,
    Пусть праздник радостно гремит,
    И песик счастье нам сулит!

    ***
    Годом правит желтый пес,
    Лижет верный друг нам нос,
    Лапу резво подает,
    Косточку в углу грызет.
    Не обижайте вы дворняг,
    Кормите вы всегда собак.
    Удача вас не обойдет,
    Такой уж, люди, нынче год!

    Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег

    ***
    Собака бывает кусачей,
    Если она голодна,
    Если холод собачий,
    Если ей не до сна.
    Если метели и вьюги,
    Ее заморозили так,
    Что хочется выть ей и плакать.
    Как жалко бедных дворняг…
    Давайте поднимем бокалы
    Мы за наступающий год!
    Чтобы не мерзли собаки,
    Пусть кто-нибудь их заберет.
    Согреет и сытно накормит,
    В тепле навсегда приютит.
    И, может, тогда в этом мире
    Не будет собачьих обид.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #поздравления с новым годом #год собаки #новый год 2018
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