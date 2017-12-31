Прикольные поздравления с Новым 2018 годом Собаки для друзей, родных и коллег
Наступает Новый 2018 год, который, как известно, пройдет под знаком Желтой земляной собаки. Во всяком случае, об этом нас предупреждают астрологи на основании китайского календаря. И ничего, что настоящий год Собаки наступит еще не скоро — только в середине февраля. Поздравить родных, друзей, коллег и любимых с Новым 2018 годом Собаки многие спешат уже в новогоднюю ночь. Предлагаем прикольные поздравления с Новым годом Собаки, которые порадуют ваших друзей и коллег, особенно тех, кто задумывается о том, чтобы взять в семью четвероногого друга. Новогодние поздравления с годом Собаки можно послать друзьям по SMS, в электронном письме или даже написав на открытке, которая затем будет вложена в упаковку с подарком.
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Праздник к нам уж подступает,
Дверь откроет добрый пес!
Нежно хвостиком виляя,
Он внесет свой щедрый взнос:
Тридцать тонн красивых слов,
Столько же волшебных снов,
Пуд шального настроенья,
Праздничного вдохновенья,
И завод шампанских вин,
Сходы денежных лавин,
Чтобы из дождя валют
Был торжественный салют!
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***
Бой курантов, песик: «Гав»!
Новый год уже в дверях!
Своим хвостиком виляя,
Встретить праздник предлагает!
Всем желаю, чтобы год
Был смешным, как анекдот!
Радостным и интересным,
Чтобы в нем хватило места
Личной жизни и веселью,
Вечеринкам и похмелью,
В общем, добрый песик пусть,
Лаем нам прогонит грусть!
***
«Гав-гав-гав», — я четко слышу,
А вон там: «Ку-ка-ре-ку!»
Петушок нам: «Тише-тише,
Смена в Новом уж году!»
Пост Петух сдает Собаке,
Ух, теперь мы заживем!
Пусть счастливым будет каждый,
Повезет пускай во всем!
***
Четыре лапы, влажный нос
Нам этот Новый год принес!
Комочком света и тепла
Собачка у дверей легла.
Желаю денег водопад,
Любви торжественный парад,
Пусть праздник радостно гремит,
И песик счастье нам сулит!
***
Годом правит желтый пес,
Лижет верный друг нам нос,
Лапу резво подает,
Косточку в углу грызет.
Не обижайте вы дворняг,
Кормите вы всегда собак.
Удача вас не обойдет,
Такой уж, люди, нынче год!
***
Собака бывает кусачей,
Если она голодна,
Если холод собачий,
Если ей не до сна.
Если метели и вьюги,
Ее заморозили так,
Что хочется выть ей и плакать.
Как жалко бедных дворняг…
Давайте поднимем бокалы
Мы за наступающий год!
Чтобы не мерзли собаки,
Пусть кто-нибудь их заберет.
Согреет и сытно накормит,
В тепле навсегда приютит.
И, может, тогда в этом мире
Не будет собачьих обид.