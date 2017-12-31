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Украина
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Политика
Путин установил лимит штатной численности МВД РФ
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    Путин установил лимит штатной численности МВД РФ

    15:18  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  31 Декабря 2017
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    Путин установил лимит штатной численности МВД РФ

    Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий лимит штатной численности МВД РФ. Документ был представлен на официальном портале правовой информации.

    Согласно новому указу президента, с 1 января 2018 года численность сотрудников внутренних дел России будет составлять 894 871 единицы.

    При этом число сотрудников органов внутренних дел России составит 746 859 человек, число федеральных государственных гражданских служащих — 17 199 человек, работников — 130 813 человек, отмечается в документе.

    Ранее сообщалось, что Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом. В новогоднем телеобращении российский глава поблагодарил жителей нашей страны за веру в себя и в Россию, а также за усердный труд.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мвд
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