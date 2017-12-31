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«Мест нет и не будет»: тайский отель в Новый год оставил двух россиянок на улице
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    «Мест нет и не будет»: тайский отель в Новый год оставил двух россиянок на улице

    17:48  31 Декабря 2017  /обновлено: 17:48  31 Декабря 2017
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    «Мест нет и не будет»: тайский отель в Новый год оставил двух россиянок на улице

    Москва, 31 декабря. Жительницы Москвы Татьяна С. и Марина Д., купившие новогодний тур в Таилайнд в компании «Натали Турс», по приезду оказались на улице. В отеле выяснилось, что «мест нет и не будет», а туроператор не смог помочь своим клиентам. 

    Москвичкам предложили заселиться в дешевый хостел на окраине Пхукета за свой счет, несмотря на то, что вся поездка оплачивалась заранее. По словам Татьяны, тур покупали в сентябре. Девушки заплатили за путевку на 11 дней 130 тысяч рублей, в эту стоимость вошел перелет из Москвы, трансфер до отеля, само проживание. Покупали через «Русаэро-тур».

    «Прилетели на Пхукет, там нас посадили на маршрутку и привезли в отель Patong Max Value. В отеле взяли паспорт, копию, попросили заполнить анкету, а потом отказались селить. Сказали, что мест нет и не будет», - рассказала Татьяна, ее слова приводит «Ридус»

    Затем принимающая сторона сослалась на московский офис «Натали-Турс», предложив решать проблему с россиянами. Менеджер «Русаэро-тур», которая продала путевку, также направила туристок к москвичам. Гид от «Натали-Турс» в отель Patong Max Value не пришла, заявив, что не может повлиять на ситуацию. 

    «Мест нет и не будет»: тайский отель в Новый год оставил двух россиянок на улице

    Поначалу в российской компании Татьяне и Марине ответили, что «занимаются» их вопросом, а потом перестали отвечать на сообщения в WhatsApp. После продолжительного ожидания девушкам прислали ваучер на отель, но не заказали такси. 

    «Я говорю, давайте машину. А они, мол, вы сами не можете заказать? Потом все же прислали машину. Приехали в отель, а там нас развернули прямо на ресепшене, мол, мест нет. Уезжайте . Я говорю, куда? На улице ночь, мы на улице», — продолжает Татьяна. 

    Тайский представитель «Натали-турс» предложил переночевать в хостеле на окраине Пхукета, но москвичкам пришлось оплатить проживание из своего кармана. Ночевка стоила туристкам 2000 бат (примерно 3600 рублей). На следующий день на горячей линии туроператора клиентам перестали отвечать, а совладелец компании Владимир В. удалил Татьяну из друзей. 

    «Гостиница эта, это такой фасад, на который они заманивают туристов, продают номера по нормальной цене, а потом отвозят их в дешевые хостелы в 5 км от города. Это шельмовство. И они ничего не предпринимают», — уверена пострадавшая россиянка.

    После того, как девушки поняли, что помощи не будет, они отдали 1722 доллара (примерно 92 тысячи рублей) за десятидневное проживание в отеле. Девушки признали, что «отдали последние деньги» и им буквально не на что жить. Как только гид «Натали-турс» узнала, что проблема с жильем решена, она предложила россиянкам купить экскурсии. 

    «Мест нет и не будет»: тайский отель в Новый год оставил двух россиянок на улице

    Журналисты попытались разобраться в ситуации, в службе помощи туристам «Натали-Турс» подтвердили, что в курсе проблемы и  «занимаются этим вопросом», однако давать комментарии отказались. В итоге, представители «Натали-Турс» и «Русаэро-тур» не смогли прояснить, что станет с купленным россиянками туром, ссылаясь друг на друга. Сами Татьяна и Марина переживают, что не смогут вернуть в Россию. Девушки боятся, что билеты на самолет остались неоплаченными, как и отель.  Денег на покупку новых билетов у них нет. 

    Автор: Ирина Селезнева
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