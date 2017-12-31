Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей Камчатки и Чукотки. Здесь 2018-й наступил в 15.00 мск.

В новогоднем телеобращении глава государства сердечно поблагодарил россиян за веру в себя и в Россию, за усердный труд. Кроме того, он выразил надежду, что в новом году в жизни каждого жителя нашей страны произойдут перемены к лучшему, а также пожелал всем счастья, взаимопонимания и здоровья.

Отдельно глава государства обратился к тем, кто в эту праздничную ночь находится на воинском посту, дежурит в больнице, управляет транспортом, отметив, что жители России остаются вместе в общих повседневных делах. Именно сплоченность, дружба и бескорыстная любовь к стране умножают силы для высоких достижений, подчеркнул президент.

Следом за Камчаткой и Чукоткой бокалы поднимут жители Сахалина, Хабаровска и Владивостока, а через час новый год придет в Сибирь.

Напомним, что с учетом всех часовых поясов Новый год в России встретят 11 раз.