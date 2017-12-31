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Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом
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    Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

    15:15  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:19  31 Декабря 2017
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    Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

    Москва, 31 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей Камчатки и Чукотки. Здесь 2018-й наступил в 15.00 мск.

    В новогоднем телеобращении глава государства сердечно поблагодарил россиян за веру в себя и в Россию, за усердный труд. Кроме того, он выразил надежду, что в новом году в жизни каждого жителя нашей страны произойдут перемены к лучшему, а также пожелал всем счастья, взаимопонимания и здоровья.

    Отдельно глава государства обратился к тем, кто в эту праздничную ночь находится на воинском посту, дежурит в больнице, управляет транспортом, отметив, что жители России остаются вместе в общих повседневных делах. Именно сплоченность, дружба и бескорыстная любовь к стране умножают силы для высоких достижений, подчеркнул президент.

    Следом за Камчаткой и Чукоткой бокалы поднимут жители Сахалина, Хабаровска и Владивостока, а через час новый год придет в Сибирь.

    Напомним, что с учетом всех часовых поясов Новый год в России встретят 11 раз.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #новый год #2018 #камчатка #чукотка
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