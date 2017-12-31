Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) прибыла в город Хомс, чтобы узнать, о чем мечтают и думают местные жители в преддверии Нового года.

Напомним, еще в начале лета этого года большая часть территории провинции Хомс контролировалась боевиками «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). В частности, в ее восточной части в районе города Акербат на границе с провинцией Хама находилась вторая по значению база террористов ИГ в Сирии. Однако в ходе летней кампании правительственных войск при значительной поддержке ВКС РФ САА удалось освободить от боевиков практически всю Центральную Сирию, что позволило уже в декабре закончить военный разгром «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор.

Сейчас городу Хомс ничего не угрожает, и местные жители могут, не опасаясь за свои жизни, отметить Новый год. Все, с кем удалось пообщаться корреспонденту Федерального агентства новостей искренне благодарны президенту РФ Владимиру Путину и ВКС РФ за оказанную помощь сирийскому народу и президенту Башару Асаду.

1 Организация запрещена на территории РФ.