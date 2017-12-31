Адвокат Родченкова призвал МОК сменить лидера

Вашингтон, 31 декабря. Адвокат бывшего исполняющего обязанности директора Антидопингового центра Григория Родченкова Джим Уолден призвал Международный олимпийский комитет (МОК) найти нового руководителя, сообщает Inside the games.

Уолден подчеркнул, что вся проблема заключается в олимпийских идеалах.

«Томас Бах так и не понял, что дело не в Родченкове и не во Владимире Путине, а в олимпийских идеалах, когда они нарушены и коррумпированы, Олимпиада превращается в серию дешевых карнавальных игр», — отметил адвокат.

Уолден также окрестил МОК политизированной структурой. В качестве примера он привел ситуацию с Кувейтом, сборная которого не была допущена до ОИ-2016 из-за менее серьезных нарушений, чем Россия. При этом юрист напомнил, что российские спортсмены появится на будущих Играх под своим флагом.

Напомним, что в конце декабря Джим Уолден обвинил МОК в том, что организация не защищает Родченкова. По его словам, информатора WADA в России ждет ужасное. В комитете назвали слова Уолдена смешными.

Отметим, что расследование МОК по российскому допинговому скандалу стоило нашей стране 13 олимпийских медалей, из которых четыре были золотыми. Это лишило Россию первого места на командном зачете Игр в Сочи.