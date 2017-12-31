Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ показали на видео

Москва, 31 декабря. В Интернете был опубликован видеоролик, на котором демонстрируются концепты двух флагманских смартфонов от Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Как отметили авторы, за основу они взяли данные, полученные от инсайдеров.

Согласно предварительной информации, более продвинутая версия сможет похвастаться основной двойной камерой и 6,2-дюймовым безрамочным AMOLED-дисплеем. У младшей версии не будет двойной камеры, а диагональ экрана составит 5,8 дюйма. Однако обе модели получат сканер отпечатков пальцев, который будет находиться как раз под камерой.

Презентация новых гаджетов должна состояться на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в конце февраля 2018 года в Испании.

Напомним, ранее стало известно о том, что южнокорейская компания Samsung представила сразу два новых бюджетных смартфона — Galaxy A8 и A8+.