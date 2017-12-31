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Неизвестные вандалы похитили бюст Пушкина в Чернигове
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    Неизвестные вандалы похитили бюст Пушкина в Чернигове

    14:30  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  31 Декабря 2017
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    Неизвестные вандалы похитили бюст Пушкина в Чернигове

    Чернигов, 31 декабря. Неизвестные вандалы в ночь на воскресенье похитили бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина на Украине. Об этом сегодня написал на своей странице в социальной сети Facebook сотрудник Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Сергей Черняков.

    «Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина», — рассказал он.

    Уточняется, что монумент был установлен в историческом центре Чернигова в 1900 году.

    Напомним, в начале декабря на Украине предложили снести памятники российским «пропагандистам» Суворову и Екатерине II.

    Автор: Дана Балан
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    #памятник #украина #пушкин #чернигов
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