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Украина
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«Не имеете права осуждать Россию»: в Латвии рассказали, кто голосовал в ООН за крымскую резолюцию
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    «Не имеете права осуждать Россию»: в Латвии рассказали, кто голосовал в ООН за крымскую резолюцию

    14:50  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  31 Декабря 2017
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    «Не имеете права осуждать Россию»: в Латвии рассказали, кто голосовал в ООН за крымскую резолюцию

    Рига, 31 декабря. Известный блогер из Латвии Александр Васильев проанализировал, каким образом в ООН проголосовали за антироссийскую резолюцию. По его мнению, документ поддержали страны, которые в разный период истории принесли немало бед Российской империи, СССР и их преемнице Российской Федерации и потому не имеют права осуждать. 

    Латвийский журналист раскритиковал страны, поддержавшую резолюцию ООН, в которой утверждается, что Россия якобы нарушает права человека. По мнению Александра Васильева, эти государства не имеют морального права выступать против РФ в по целому ряду причин, пишет Baltnews.lv.

    Он проанализировал список, затем условно разделил страны, осуждающие Россию, на три категории. В первой группе оказались страны, которые в разные периоды истории имели конфликт с Российской империей, СССР и их преемницей Российской Федераций. Это Австрия, Германия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Турция, Финляндия, Франция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания, Швеция, Грузия.

    «Не имеете права осуждать Россию»: в Латвии рассказали, кто голосовал в ООН за крымскую резолюцию

    Васильев жестко раскритиковал перечисленные государства, отметив, что они пытались разрушить нашу страну. Во вторую группу вошли страны, которые напрямую не конфликтовали с Россией, но активно поддерживали тех, кто включен в первый список. Это США, Великобритания, Новая Зеландия, Коста-Рика, Греция, Исландия, страны Прибалтики, Молдова и Украина, Израиль, несколько стран Латинской Америки. Эти страны пытались дестабилизировать ситуацию в России невоенными способами. 

    В последнюю группу журналист включил страны, которые заинтересованы в антироссийских санкциях, поскольку в их офшорах находится значительная часть финансовых активов из РФ. Следовательно, «страны-мошенники и страны-захватчики в масках судей не имеют права осуждать Россию», уверен Васильев. В особенности, когда их обвинения не имеют под собой никаких оснований.

    «Не имеете права осуждать Россию»: в Латвии рассказали, кто голосовал в ООН за крымскую резолюцию

    Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека, а также «оккупацию» украинской территории. Крым вошел в состав РФ по результатам мартовского референдума 2014 года. Голосование прошло согласно международному законодательству, в Кремле вопрос о статусе полуострова считают давно закрытым.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #турция #оон #крым #резолюция #блогер
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