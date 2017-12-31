«Не имеете права осуждать Россию»: в Латвии рассказали, кто голосовал в ООН за крымскую резолюцию

Рига, 31 декабря. Известный блогер из Латвии Александр Васильев проанализировал, каким образом в ООН проголосовали за антироссийскую резолюцию. По его мнению, документ поддержали страны, которые в разный период истории принесли немало бед Российской империи, СССР и их преемнице Российской Федерации и потому не имеют права осуждать.

Латвийский журналист раскритиковал страны, поддержавшую резолюцию ООН, в которой утверждается, что Россия якобы нарушает права человека. По мнению Александра Васильева, эти государства не имеют морального права выступать против РФ в по целому ряду причин, пишет Baltnews.lv.

Он проанализировал список, затем условно разделил страны, осуждающие Россию, на три категории. В первой группе оказались страны, которые в разные периоды истории имели конфликт с Российской империей, СССР и их преемницей Российской Федераций. Это Австрия, Германия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Турция, Финляндия, Франция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания, Швеция, Грузия.

Васильев жестко раскритиковал перечисленные государства, отметив, что они пытались разрушить нашу страну. Во вторую группу вошли страны, которые напрямую не конфликтовали с Россией, но активно поддерживали тех, кто включен в первый список. Это США, Великобритания, Новая Зеландия, Коста-Рика, Греция, Исландия, страны Прибалтики, Молдова и Украина, Израиль, несколько стран Латинской Америки. Эти страны пытались дестабилизировать ситуацию в России невоенными способами.

В последнюю группу журналист включил страны, которые заинтересованы в антироссийских санкциях, поскольку в их офшорах находится значительная часть финансовых активов из РФ. Следовательно, «страны-мошенники и страны-захватчики в масках судей не имеют права осуждать Россию», уверен Васильев. В особенности, когда их обвинения не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, 19 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека, а также «оккупацию» украинской территории. Крым вошел в состав РФ по результатам мартовского референдума 2014 года. Голосование прошло согласно международному законодательству, в Кремле вопрос о статусе полуострова считают давно закрытым.