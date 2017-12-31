Сирия новости 31 декабря 16.30: САА при поддержке ВКС РФ атакует «Ан-Нусру» на востоке Хамы, «Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции SDF в Алеппо

Сирия, 31 декабря. САА при поддержке ВКС РФ атакует «Ан-Нусру» на востоке Хамы, боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции SDF в Алеппо, 13 мирных жителей иракской провинции Салах эд-Дин пострадали под обстрелом ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции SDF в Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF на северо-западе Алеппо.

Курды: подверглись обстрелу со стороны «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. Ранее сообщалось об интенсивных перестрелках противников в районе транспортной базы в Харасте. По данным военного источника в сети Telegram (@EMCnewscenter1) артиллерия правительственных войск бьет по опорным пунктам радикальных формирований в районах Джобар и Айн Тарма, а также недалеко от населенных пунктов Дума, Кафр Батна, Сакба и Отая.

Накануне стало известно, что боевики ведут обстрел мирных поселений на подконтрольных оппозиционным группировкам территориях Гуты.

Провинция Алеппо

Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@imageslive), что на северо-западе провинции Алеппо зафиксированы столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам».

В этой же части региона продолжается противостояние между курдскими отрядами ополчения и протурецкими группировками. Ранее сообщалось, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции SDF в районе Африна. Курды, в свою очередь, открыли огонь по опорным пунктам подконтрольных Анкаре военизированных формирований недалеко от города Азаз.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор не прекращаются столкновения между курдскими отрядами ополчения и разрозненными группировками «Исламского государства», пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@andrevasiliev80). Ранее сообщалось, что в результате снайперской атаки ИГИЛовцев на позиции SDF в районе населенного пункта Абу Хамам погиб один боец «демократической армии».

Напомним, радикальные исламисты бежали на подконтрольные курдам территории Дейр-эз-Зора под натиском массированных атак ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА). Небольшие группировки ИГ продолжают скрываться в этих районах региона, совершая нападения на позиции SDF.

Провинция Хама

Военный источник в социальной сети Twitter (@EMCnewscenter1) сообщает об ожесточенных боях между Сирийской арабской армией (САА) и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Аш-Шакусия на востоке провинции Хама.

Операцию правительственных войск САР против радикальных исламистов поддерживают ВКС РФ. Российская авиация наносит удары по пунктам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» как в восточной части региона, так и в окрестностях поселений Аль-Латамина и Аз-Закат на севере Хамы.

Ирак

Поселение Аль-Фархатия на юге провинции Салах эд-Дин подверглось атаке террористов «Исламского государства», передает Iraqi News. По данным информационного агентства, радикальные исламисты открыли огонь по северной части населенного пункта. В результате обстрела погибло четыре мирных жителя и еще девять – получили ранения.

950 иракцев вернулись в свои дома в городах Хит и Аль-Каим, пишет Iraqi News. Сообщается, что из лагерей для беженцев в провинцию Анбар прибыло 19 автобусов с мирными жителями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)