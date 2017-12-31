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Украина
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Политика
Лидеры Индии поздравили Путина с Новым годом и пожелали успехов на выборах-2018
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    Лидеры Индии поздравили Путина с Новым годом и пожелали успехов на выборах-2018

    14:24  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  31 Декабря 2017
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    Лидеры Индии поздравили Путина с Новым годом и пожелали успехов на выборах-2018

    Нью-Дели, 31 декабря. Президент Индии Рам Натх Ковинд и председатель правительства страны Нарендра Моди поздравили главу Российской Федерации Владимира Путина с наступающим Новым годом.

    Как отметил индийский премьер-министр, стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели охватывает все сферы деятельности. Он также пожелал российскому лидеру успехов на грядущих президентских выборах.

    «Хочу пожелать Вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Также хотел бы передать мои личные наилучшие пожелания Вам к президентским выборам в Российской Федерации в марте 2018 года», — написал в поздравительной телеграмме Нарендра Моди.

    Непосредственно Рам Натх Ковинд напомнил о том, что в 2017 году страны отмечали 70-летие установления дипотношений.

    «В предстоящий период двусторонние отношения будут дальше крепнуть и развиваться», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #индия #новый год #выборы-2018
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