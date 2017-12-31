Лидеры Индии поздравили Путина с Новым годом и пожелали успехов на выборах-2018

Нью-Дели, 31 декабря. Президент Индии Рам Натх Ковинд и председатель правительства страны Нарендра Моди поздравили главу Российской Федерации Владимира Путина с наступающим Новым годом.

Как отметил индийский премьер-министр, стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели охватывает все сферы деятельности. Он также пожелал российскому лидеру успехов на грядущих президентских выборах.

«Хочу пожелать Вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Также хотел бы передать мои личные наилучшие пожелания Вам к президентским выборам в Российской Федерации в марте 2018 года», — написал в поздравительной телеграмме Нарендра Моди.

Непосредственно Рам Натх Ковинд напомнил о том, что в 2017 году страны отмечали 70-летие установления дипотношений.

«В предстоящий период двусторонние отношения будут дальше крепнуть и развиваться», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями.

Владимир Путин. Биография