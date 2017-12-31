Критик новогодних огоньков покаялся перед Пугачевой, придя в восторг от клипа «Я летала»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева порадует телезрителей в новогоднюю ночь премьерой нового клипа «Я летала». Согласно народному голосованию, устроенному Первым каналом в социальных сетях, Пугачева с большим отрывом заняла первое место среди тех, кого телезрители хотели бы видеть на экранах телевизоров в новогоднюю ночь.

Напомним, в начале уходящего 2017 года ростовский блогер Вадим Манукян раскритиковал центральные телеканалы за то, что они формировали прошлую новогоднюю программу без учета мнения россиян. Подверглась критике и бессменная звезда российской эстрады Алла Пугачева. Однако новый клип Примадонны изменил мнение критика «новогодних огоньков». Вадиму Манукяну очень понравилось новое произведение с участием Пугачевой. Блогер доволен, что к мнению телезрителей прислушались, и очень рад, что Алла Пугачева в новогоднюю ночь снова появится на телеэкранах.

«Браво! С творческой победой вас, Алла Борисовна!» — написал блогер в комментарии к клипу на песню Пугачевой «Я летала» для телешоу «Новогодняя ночь на Первом».

«Отзыв» своих прошлогодних претензий к Первому каналу вообще и к Алле Пугачевой в частности блогер объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Рад, что формат новогоднего шоу на «первой кнопке» изменился, это видно по роликам Первого канала и по видео песни Аллы Пугачевой, — отметил Вадим. — Эфир стал более современным, с нотками так удачно «выстрелившими» в свое время «Старых песен о главном». Очень рад, что мое обращение и реакция сотен тысяч людей были учтены руководством Первого канала. Вижу, что нас ждет не фоновое шоу под оливье и шампанское, а по-настоящему креативное действо, которое, уверен, понравится телезрителям разных возрастов».

Вадим Манукян заочно извинился перед Аллой Пугачевой, которую он немного покритиковал по итогам прошлогодних новогодних эфиров.

«Новая песня, которую презентовала Алла Борисовна, мне очень понравилась, считаю это ее очередной творческой победой. Она могла просто обидеться на тех, кто выступил с критикой в ее адрес год назад, и полностью отказаться от выступлений в новогодних эфирах, но, к счастью, этого не произошло. Всеми любимая Примадонна отлично поработала в современном формате и представила результат на суд зрителей. Народная артистка СССР тем самым вновь доказала, что кое-кто рано списал ее со счетов. И если уж быть совсем откровенным, чувствую в этом ее успехе и свой маленький вклад», — отметил Вадим Манукян.

Шоу «Новогодняя ночь на Первом» начнется в 23 часа 31 декабря и продлится после обращения к россиянам президента России Владимира Путина.

Съемки клипа с участием Аллы Пугачевой на песню «Я летала» композитора и поэта Олега Влади проходили на крыше одного из отелей. Примадонна исполнила новый хит, облачившись в черное — на ней было черное пальто и длинное черное платье. В песне звучат такие слова: «Я летала, летала, летала выше звезд и до самого дна. <…> Только неба огромного мало без тебя, без тебя, без тебя».

Другие телеканалы также предлагают телезрителям различные новогодние шоу, в частности, телеканал «Россия 1» покажет программу, которая называется «Новогодний голубой огонек — 2018».