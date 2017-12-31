Россия победила в Сирии, Америка в кризисе: Сергей Марков об итогах 2017 года

2017 год подходит к концу, настало время подводить его итоги. Каким прошедший год оказался для России, ее союзников и противников? Как изменился геополитический ландшафт планеты? И чего следует ожидать от года грядущего?

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Падение гегемона

— Сергей Александрович, какие события уходящего года вы могли бы назвать ключевыми?

— Нарастание кризиса в США — это, быть может, главное событие в мировой политике. Президент США Дональд Трамп не в состоянии руководить внешней политикой: ему не дают этого делать сами институты Соединенных Штатов. Вашингтон проводит внешнюю политику с чудовищными ляпами. Ярким примером этого является признание Иерусалима столицей Израиля. Против США в ООН проголосовали даже такие страны, как Великобритания, Франция и Украина, страна-полуколония США.

— Разгорающийся конфликт на Корейском полуострове — это тоже следствие нестабильности в Соединенных Штатах?

— Развитие ракетной ядерной программы Северной Кореи — такой же результат чудовищных ошибок внешней политики США, которые просто-напросто отказываются давать гарантии Пхеньяну против свержения его правительства. Казалось бы, дайте им гарантии, что никого их трогать не будет! Зачем вам обязательно свергать северокорейский режим? Нет, не хотят давать таких гарантий! Кроме того, сейчас открыто, на глазах всего мира готовится импичмент президенту Трампу по надуманному предлогу — и это еще один признак кризиса США. Уже избрание Трампа было одним из признаков такого кризиса. Кризис мирового гегемона, который делает его политику непредсказуемой, является важнейшим мировым событием этого года.

— Как изменилась политическая ситуация в Европе за прошедший год?

— Истеблишменту в Европе удалось переломить волну оппозиционного популизма. Им удалось остановить возможную победу Марин Ле Пен во Франции, левых и правых популистов в Германии и Нидерландах. Союз европейской бюрократии и олигархии нашел противоядие против прихода к власти реальной оппозиции. Одновременно изменилась политика европейских стран в отношении беженцев. Если в 2015–16 годах они зазывали их к себе, то в 2017 году эта политика кардинально изменилась. Они отказались от массового приезда беженцев в страны ЕС и стараются уменьшить этот наплыв. Количество инцидентов, виновниками которых были мигранты, также уменьшилось, внимание к этой теме оказалось несколько развеяно. Огромных толп, штурмующих ЕС, уже нет.

Российский треугольник

— Мигрантами в Европе было совершено много терактов за последний год. Это и Барселона, и Лондон, и другие террористические акты. Какие тенденции вы здесь наблюдаете?

— В первую очередь, это переход к новому этапу так называемого автономного терроризма, когда теракты готовят одиночки из подручных средств: на грузовике наезжают на толпу, с ножами бросаются на прохожих и т. п. Одновременно в 2017 году произошел разгром «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). С одной стороны, база терроризма теперь серьезно уменьшена, с другой стороны, терроризм перешел к форме упомянутого неорганизованного терроризма.

— В победе над ИГ1 важнейшую роль сыграла Россия. Каковы, по вашему мнению, итоги операции ВКС РФ в Сирии?

— На Ближнем Востоке сформировалась новая реальность. Россия утвердила себя в качестве одного из важнейших игроков в регионе. Россия разгромила ИГ, значительно уменьшила власть других радикальных группировок. Боевики сидят у себя в Идлибе и пытаются найти место в новой жизни, вместо того чтобы воевать. Сирийское правительство вполне утвердилось во власти и может нормально работать. В стране начался переход к мирной жизни. Власть Дамаска признает порядка 90% ее населения. Я думаю, скоро мы станем свидетелями возвращения сирийских беженцев домой.

— Как усилия России влияют на обстановку в регионе?

— За 2017 год на Ближнем Востоке сложился треугольник «Россия, Турция, Иран», который взял на себя ответственность за происходящее в Сирии. Из других событий, произошедших за прошедший год, нельзя не отметить приход к власти в Саудовской Аравии молодого принца Мухаммеда бин Салмана, который начал проводить более энергичную политику. Он еще не король, а принц, но уже начал брать власть в свои руки. Начался конфликт Саудовской Аравии и ее союзников против Катара.

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Во многом это уменьшило возможность Катара проводить совместно с Турцией политическую борьбу, поддерживая исламистские организации. В то же время это создало предпосылки для России, чтобы нам улучшать отношения с Катаром. В целом, сильный раскол среди стран Залива, с которыми у нас до этого были враждебные отношения, позволяет нам не только наладить отношения с Дохой или Эр-Риядом, но и достичь определенных договоренностей в том числе и по цене на нефть.

Запад срывает выборы

— Какие наиболее актуальные события прошлого года вы отметили бы в жизни нашей страны?

— В российской внутренней политике началась президентская избирательная кампания. Она протекает в условиях полного политического доминирования Владимира Путина и исключительной слабости всех оппозиционных и полуоппозиционных политических сил. Но при этом общественная атмосфера является достаточно депрессивной. Энтузиазма маловато: нулевой рост экономики, адаптация к санкциям лишь на уровне выживания…

— Чего нам следует ожидать в наступающем году?

— В 2018 году я предвижу триумфальную победу Владимира Путина и продолжение напряженных отношений с Западом. Впрочем, не исключаю и небольшого улучшения этих отношений. Возможна смена экономического блока правительства и существенное изменение экономической политики в пользу промышленного роста.

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Также могут произойти кардинальные изменения на Украине. Власть перейдет от американцев в основном к Петру Порошенко, и президент Украины начнет выполнять Минские соглашения.

— Каковы ваши прогнозы на предстоящую президентскую гонку, помимо победы Путина?

— Явка будет меньше, чем раньше, в связи с тем, что нет интриги выборов: их результат во многом предопределен. Кроме того, будет меньше использован административный ресурс. Но голосов Владимир Путин получит очень много, поскольку население считает, что мы находимся в ситуации борьбы Запада против нас. В этих условиях мы должны поддержать нашего национального лидера. Помимо прочего, нет никакой внятной политической силы, которая составляла бы альтернативу Путину.

— То есть, сложностей на выборах ждать не приходится?

— Могут создать некоторую проблему для избирательной кампании иностранные спецслужбы, манипулирующие мелкими российскими политиками. Часть иностранных спецслужб готова поддержать самые преступные методы. В Киеве, например, они участвовали в расстреле т.н. «Небесной сотни». В России тоже могут случиться такого рода кровавые провокации. Хотелось бы их предупредить, но полной уверенности здесь быть не может.

1 Организация запрещена на территории РФ.