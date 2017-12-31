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Названы основные причины быстрой разрядки смартфонов
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    Названы основные причины быстрой разрядки смартфонов

    14:39  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  31 Декабря 2017
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    Названы основные причины быстрой разрядки смартфонов

    Москва, 31 декабря. Редакция портала Akket.com назвала шесть основных причин, из-за которых быстро разряжается любой современный смартфон. Чаще всего эти ошибки допускают начинающие пользователи. Однако и опытные обыватели иногда сталкиваются с подобными проблемами.

    В любом случае советы журналистов помогут многим людям найти для себя что-то полезное и выиграть время работы аккумулятора смартфона хотя бы на 10-40%.

    Причина №1: Яркость экрана часть провоцирует быстрый заряд батареи. Для оптимизации использования зарядки аккумулятора необходимо использовать автояркость, считают эксперты.

    Причина №2: Установка живых обоев на смарфтона увеличивает нагрузку на графический ускорить, в результате телефон быстро разряжается, да и работает гораздо медленнее.

    Названы основные причины быстрой разрядки смартфонов

    Причина №3: Функция «Автоповорот экрана» также создает определенную нагрузку для смартфона. Чтобы лишний раз не тратить заряд пользователям стоит выбрать одно положение экрана.

    Причина №4: Очень сильно заряд смартфона расходует сеть сотового оператора. Подключенный к 3G и Bluetooth смартфон разряжается ощутимо быстрее, чем тот, который не ловит сеть мобильного оператора и подключен к Wi-Fi.

    Причина №5: Фоновая работа установленных приложений может разрядить аккумулятор смартфона максимально быстро. Для того, чтобы избежать этой проблемы, пользователям стоит включить авирежим, чтобы сократить разряд батареи до минимума.

    Причина №6: Низкая температура воздуха на улице быстрее разряжает аккумулятор на телефоне, отмечают эксперты. В случае, если срочно нужно позвонить, пользователю стоит зайти в магазин или в другое теплое место, чтобы поберечь зарядку любимого гаджета.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #технологии #смартфон
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