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Дети Сирии получат новогодние подарки от российских школьников
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    Дети Сирии получат новогодние подарки от российских школьников

    14:15  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:17  31 Декабря 2017
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    Дети Сирии получат новогодние подарки от российских школьников

    Бейрут, 31 декабря. Российская организация ветеранов «Боевое братство» при содействии центра по примирению враждующих сторон в Сирии отправили новогодние подарки и школьные принадлежности для сирийских детей. Кроме того, они доставили около 10 тонн питьевой воды для поселков Дейр-эз-Зора, освобожденных накануне от террористов, сообщили в пресс-службе «Боевого братства».

    Подарки сирийским детям выбирались в рамках гуманитарного проекта ветеранской организации «Школа доброты».

    Московские школьники также собрали для детей Сирии новогодние подарки, общий вес которых составил десять тонн. Первая партия гуманитарного груза была доставлена в Сирию к 31 декабря.

    «Наступающий 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера. И наши ребята, которые принесли подарки, написали теплые письма детям войны, могут с полным правом сказать, что это и их год», — заявил агентству РИА Новости глава Патриотической платформы «Единой России», первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.

    Ожидается, что первая партия гуманитарной помощи будет доставлена ученикам школы «Акрама аль-Махзуми» в сирийском Хомсе.

    Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал письма с благодарностями всем участникам акции «Школа доброты», отметили в пресс-службе.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #новый год
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