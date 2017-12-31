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Путин поздравил с юбилеем екатеринбургское ОКБ «Новатор»
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    Путин поздравил с юбилеем екатеринбургское ОКБ «Новатор»

    14:00  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:00  31 Декабря 2017
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    Путин поздравил с юбилеем екатеринбургское ОКБ «Новатор»

    Москва, 31 декабря. Глава государства Владимир Путин поздравил работников и ветеранов екатеринбургского конструкторского бюро «Новатор», которое занимается разработкой ракетной техники, с 70-летием предприятия.

    Российский лидер поздравил ОКБ «Новатор» с юбилеем, он назвал круглую дату знаменательным событием не только для коллектива предприятия, но и для всего российского ОПК. Владимир Путин отметил плеяду выдающихся ученых, инженеров и специалистов высокой категории, которые работали в бюро. Он подчеркнул, что «Новатор» хранит традиции, заложенные первыми инженерами, и держит планку качества, создавая конкурентноспособную продукцию. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин
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