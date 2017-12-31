Путин поздравил с юбилеем екатеринбургское ОКБ «Новатор»

Москва, 31 декабря. Глава государства Владимир Путин поздравил работников и ветеранов екатеринбургского конструкторского бюро «Новатор», которое занимается разработкой ракетной техники, с 70-летием предприятия.

Российский лидер поздравил ОКБ «Новатор» с юбилеем, он назвал круглую дату знаменательным событием не только для коллектива предприятия, но и для всего российского ОПК. Владимир Путин отметил плеяду выдающихся ученых, инженеров и специалистов высокой категории, которые работали в бюро. Он подчеркнул, что «Новатор» хранит традиции, заложенные первыми инженерами, и держит планку качества, создавая конкурентноспособную продукцию.