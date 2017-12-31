Захватившего заложников в Харькове допрашивали два часа

Харьков, 31 декабря. Мужчину, который в минувшую субботу захватил отделение «Укрпочты» в Харькове, допросили и отправили в следственный изолятор временного содержания. Об этом сообщил источник в Следственном управлении национальной полиции.

По словам источника, задержанного Владимира Безухова допрашивали в течение двух часов.

Напомним, в прошедшую субботу, 30 декабря, вооруженный мужчина захватил почтовое отделение в Харькове и удерживал в заложниках 11 человек. По информации местных СМИ, неизвестный ворвался в отделение «Укрпочты» со взрывчаткой.

Сотрудники украинской полиции сумели к окончанию дня задержать злоумышленника.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появилось видео с места захвата заложников в Харькове.