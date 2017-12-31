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Происшествия
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Украина
Захватившего заложников в Харькове допрашивали два часа
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    Захватившего заложников в Харькове допрашивали два часа

    13:51  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  31 Декабря 2017
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    Захватившего заложников в Харькове допрашивали два часа

    Харьков, 31 декабря. Мужчину, который в минувшую субботу захватил отделение «Укрпочты» в Харькове, допросили и отправили в следственный изолятор временного содержания. Об этом сообщил источник в Следственном управлении национальной полиции. 

    По словам источника, задержанного Владимира Безухова допрашивали в течение двух часов. 

    Напомним, в прошедшую субботу, 30 декабря, вооруженный мужчина захватил почтовое отделение в Харькове и удерживал в заложниках 11 человек. По информации местных СМИ, неизвестный ворвался в отделение «Укрпочты» со взрывчаткой. 

    Захватившего заложников в Харькове допрашивали два часа

    Сотрудники украинской полиции сумели к окончанию дня задержать злоумышленника.

    В отношении него возбуждено уголовное дело. 

    Ранее в Сети появилось видео с места захвата заложников в Харькове.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #харьков #заложники #укрпочта
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