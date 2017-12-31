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Украина
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Глава Пентагона раскрыл военную роль США на Украине
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    Глава Пентагона раскрыл военную роль США на Украине

    15:24  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  31 Декабря 2017
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    Глава Пентагона раскрыл военную роль США на Украине

    Вашингтон, 31 декабря. Власти США не собираются увеличивать присутствие американских военных инструкторов на Украине, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    «Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность», — заявил он в ходе очередной пресс-конференции.

    Мэттис добавил, что любые изменения числа американских военнослужащих на Украине объясняются лишь их ротацией.

    Напомним, что военная программа обучения украинских военных стартовала в 2015 году.

    Мэттис также не смог оставить без комментария недавнее решение США начать поставки летального оружия Киеву. 

    «Будем надеяться, это не будет иметь никакого крупного воздействия, пока никто не хочет вторгнуться на Украину», — заявил он, отметив, что в данном случае речь идет об оборонительных вооружениях.

    Напомним, что Вашингтон одобрил коммерческие лицензии на поставки вооружений на Украине, в том числе противоракетных комплексов Javelin, которые используются для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #вооружения
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