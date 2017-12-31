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Сирия: опубликовано видео уличных боев с участием танков в Дамаске
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    Сирия: опубликовано видео уличных боев с участием танков в Дамаске

    14:39  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  31 Декабря 2017
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    Сирия: опубликовано видео уличных боев с участием танков в Дамаске

    Дамаск, 31 декабря. В Сети обнародовали видео ожесточенных боев с участием тяжелой техники и танков в восточных районах Дамаска. Записи столкновений отрядов Сирийской арабской армии и боевиков распространило информационное агентство Al Masdar News.

    По данным AMN, 29 декабря террористы «Ахрар аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам», созданной на базе группировки «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) атаковали позиции САА, пытаясь захватить объект, где базируется военная техника сирийских военных.

    После этого вокруг базы начались столкновения, которые длятся вот уже два дня. Агентство также уточняет, что наступление боевиков было остановлено при поддержке артиллерии и авиации, однако бои все еще идут.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #бои #танки
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