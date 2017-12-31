18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса
Новости Сирии
Это поражение американцев: в Госдуме ответили на заявление Трампа о победе США в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Это поражение американцев: в Госдуме ответили на заявление Трампа о победе США в Сирии

    13:21  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  31 Декабря 2017
    450

    Это поражение американцев: в Госдуме ответили на заявление Трампа о победе США в Сирии

    Вашингтон, 31 декабря. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что коалиция во главе со штатами освободила практически 100% Сирии от запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

    По словам российского депутата, таким образом США пытаются присвоить себе победу.

    «Участие коалиции США в разгроме ИГ1 в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков», — цитирует его слова RT.

    Чепа также добавил, что свои действия Вашингтон пытается «прикрыть» словами о победе над ИГИЛ1, однако на самом деле, по словам депутата, это поражение американцев в Сирии, поскольку их основной задачей было уничтожить политический режим Башара Асада.

    «Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ, которое сами же создавали», — заявил Чепа, отметив, что заявление США о разгроме боевиков коалицией вызывает у него недоумение и улыбку.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #иг #трамп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

        Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

        13:25   31 Декабря 2017
        804
        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        «Укол храбрости»: в Госдуме объяснили заявление Киева об уязвимости Крымского моста

        12:23   31 Декабря 2017
        1339
        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        Сирия: военные США помогали боевикам бежать из города Ракка

        7:10   31 Декабря 2017
        2000
        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        Боевики обстреляли пригород Дамаска и лагерь беженцев в Сирии

        5:07   31 Декабря 2017
        673