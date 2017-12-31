Это поражение американцев: в Госдуме ответили на заявление Трампа о победе США в Сирии

Вашингтон, 31 декабря. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что коалиция во главе со штатами освободила практически 100% Сирии от запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

По словам российского депутата, таким образом США пытаются присвоить себе победу.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ1 в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков», — цитирует его слова RT.

Чепа также добавил, что свои действия Вашингтон пытается «прикрыть» словами о победе над ИГИЛ1, однако на самом деле, по словам депутата, это поражение американцев в Сирии, поскольку их основной задачей было уничтожить политический режим Башара Асада.

«Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ, которое сами же создавали», — заявил Чепа, отметив, что заявление США о разгроме боевиков коалицией вызывает у него недоумение и улыбку.

1 Организация запрещена на территории РФ.