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Общество
Осужденные построили необычный снежный городок в Кузбассе
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    Осужденные построили необычный снежный городок в Кузбассе

    13:23  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:23  31 Декабря 2017
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    Осужденные построили необычный снежный городок в Кузбассе

    Кемерово, 31 декабря. Необычный снежный городок появился для жителей поселка Абагур-Лесной Кемеровской области. Строительством городка занимались сотрудники ЛИУ-16 и осужденные колонии-поселения.

    В этом году было решено построить две горки: одну для детей, а другую для взрослых. Высота царь-горки в этот раз составила 14 метров, сообщает «Газета Кемерова». Кроме этого в центре городка стоит карусель, на которой любой желающий может прокатиться. Жители, чтобы не замерзли и наслаждались катанием на горках, могут согреться в палатках с печкой.

    Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, жители поселка смогут отдохнуть всей семьей рядом с домом. Сотрудников ЛИУ-16 и осужденных колонии-поселения поблагодарили за строительство снежного городка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемеровская область #снежный городок
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