Осужденные построили необычный снежный городок в Кузбассе

Кемерово, 31 декабря. Необычный снежный городок появился для жителей поселка Абагур-Лесной Кемеровской области. Строительством городка занимались сотрудники ЛИУ-16 и осужденные колонии-поселения.

В этом году было решено построить две горки: одну для детей, а другую для взрослых. Высота царь-горки в этот раз составила 14 метров, сообщает «Газета Кемерова». Кроме этого в центре городка стоит карусель, на которой любой желающий может прокатиться. Жители, чтобы не замерзли и наслаждались катанием на горках, могут согреться в палатках с печкой.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, жители поселка смогут отдохнуть всей семьей рядом с домом. Сотрудников ЛИУ-16 и осужденных колонии-поселения поблагодарили за строительство снежного городка.