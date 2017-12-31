Сирия сегодня: В Совфеде и Госдуме раскритиковали заявление Трампа о «достижениях» США в борьбе с ИГ

Сирия сегодня, 31 декабря. В Совете Федерации и Госдуме опровергли заявление Дональда Трампа, что коалиции во главе с США якобы «отвоевала» у ИГИЛ*1 почти 100% территорий. В Русском культурном центре Дамаска впервые за семь лет прошла новогодняя елка. Боевики обстреляли из Восточной Гуты лагерь беженцев «Аль-Вафедин» под Дамаском.

В Совфеде и Госдуме опровергли заявление Трампа о «подвигах» США в борьбе с ИГИЛ*

В Госдуме опровергли заявление президента США Дональда Трампа, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция якобы «отвоевала» у запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) почти всю захваченную ими территорию в Сирии и Ираке. Это заявление Трамп сделал во время еженедельного обращения к американским гражданам.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ, — заявил Трамп. — На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем террористов».

Заявление Трампа подверг критике российский сенатор Алексей Пушков, который заявил, что утверждения американского президента имеют мало общего с фактами.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "постправда" — псевдо-реальность, нужная для политических целей», — написал Пушков в Twitter.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

С заявлением Трампа категорически не согласился также заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с RT Чепа отметил, что Запад пытается присвоить себе победу над ИГИЛ, сознательно отрицая основную роль России в победе над терроризмом в Сирии.

«Участие коалиции во главе с США в разгроме ИГИЛ в Сирии вообще сыграло минимальную роль, — отметил депутат. — Мы знаем, что американцы, особенно в последнее время, ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из окруженных зон главарей ИГИЛ, пытаются создать на территории Сирии очаги для создания новых группировок».

По словам Чепы, это делается для того, чтобы не признать факта, что в Сирии США потерпели поражение, так и не сумев добиться своей главной цели — свержения законного президента этой страны Башара Асада.

«Американцы не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГИЛ — не результат деятельности США. Поэтому они будут все время говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии, — отметил депутат. — Поэтому заявление Трампа вызывает улыбку и недоумение».

Напомним, ранее Москва неоднократно критиковала представителей западных государств за то, что те приписывали победу над ИГИЛ исключительно силам коалиции во главе с США, пытаясь умалить очевидные заслуги России в антитеррористической операции в Сирии.

В Русском культурном центре Дамаска после семилетнего перерыва прошла новогодняя елка

Впервые за семь лет с начала гражданской войны в Сирии в Русском центре науки и культуры в Дамаске состоялось новогоднее преставление для детей.

Приглашенным на мероприятие русским и сирийским детям показали спектакль «Буратино», сообщает РИА Новости. После представления все дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такого рода мероприятие проводились в Русском культурном центре в 2010 году.

«Мы снова начали отмечать Новый год в Русском культурном центре в Дамаске, на сцене которого семь лет была тишина, — рассказал журналистам заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов. — Более трехсот детей с родителями —наши соотечественники — пришли на этот праздник и, надеюсь, получили массу удовольствия».

Боевики из Восточной Гуты обстреляли лагерь беженцев под Дамаском

Боевики, контролирующие часть района Восточная Гута, подвергли минометному обстрелу окрестности Дамаска, тем самым нарушив действующий в этой зоне режим прекращения огня. В ходе обстрела один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения, сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Как сообщили в полиции Дамаска, обстрелу подверглись предместье Хараста и лагерь беженцев «Аль-Вафедин».

В результате обстрела также был нанесен материальный ущерб государственным и частным строениям, сообщили в полицейском управлении сирийской столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.