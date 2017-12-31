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Украина
В Госдуме объяснили браваду Киева о Крымском мосте поставками оружия США
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    В Госдуме объяснили браваду Киева о Крымском мосте поставками оружия США

    13:28  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:28  31 Декабря 2017
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    В Госдуме объяснили браваду Киева о Крымском мосте поставками оружия США

    Симферополь, 31 декабря. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что заявление украинского генерала Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиации и ракет связано с решением США поставить Киеву летальное оружие. 

    Вашингтон одобрил план поставок Украине летального оружия, в том числе ракет Javelin. После этого в Киеве прозвучали «воинственные» заявления в отношении российского полуострова. Бывший представитель Генштаба ВС Украины Игорь Романенко заявил об уязвимости инженерного сооружения для ракет и авиации. 

    По мнению российского парламентария от Крыма Руслана Бальбека, решение США по оружию «затуманило рассудок» украинским властям, чем и объясняется их бравада. 

    «Крым  — это неприступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе», — сказал Бальбек.

    Депутат добавил, что любые агрессивные действия Украины будут жестко пресекаться. Напомним, что Крымский мост соединит полуостров и материковую часть РФ, он является одним из крупнейших проектов. 

    В Госдуме объяснили браваду Киева о Крымском мосте поставками оружия США

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #киев #украина #крым #госдума #бальбек #крымский мост
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