В Госдуме объяснили браваду Киева о Крымском мосте поставками оружия США

Симферополь, 31 декабря. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что заявление украинского генерала Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиации и ракет связано с решением США поставить Киеву летальное оружие.

Вашингтон одобрил план поставок Украине летального оружия, в том числе ракет Javelin. После этого в Киеве прозвучали «воинственные» заявления в отношении российского полуострова. Бывший представитель Генштаба ВС Украины Игорь Романенко заявил об уязвимости инженерного сооружения для ракет и авиации.

По мнению российского парламентария от Крыма Руслана Бальбека, решение США по оружию «затуманило рассудок» украинским властям, чем и объясняется их бравада.

«Крым — это неприступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе», — сказал Бальбек.

Депутат добавил, что любые агрессивные действия Украины будут жестко пресекаться. Напомним, что Крымский мост соединит полуостров и материковую часть РФ, он является одним из крупнейших проектов.