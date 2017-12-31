Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ»

Киев, 31 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о продаже своей доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ». Избавился от нее и бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

В сообщении на своем персональном сайте глава МВД подчеркнул, что не хочет спекуляций вокруг канала. Он напомнил, что «Эспрессо ТВ» был создал «накануне революционных событий 2013 года» и сыграл свою роль в освещении событий этих непростых, по определению Авакова, лет.

«Но мы с Арсением (Яценюком — прим. ФАН) приняли решение продать свои доли в «Эспрессо ТВ», чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала», — заявил Аваков, уточнив также, что еще одно целью продажи заключалась в поддержке дальнейшего развития канала.

Покупателем 70% доли выступила американская компания из Нью-Йорка ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, а жена Авакова за 40% доли получила более 1,9 млн долларов. Аваков заверил, что все эти данные отразит в электронной декларации о доходах, которую он заполнит по итогу года.

«Но отдавая дань необходимости публичности участвующих в договоре политиков, и то, что контракт касается телеканала — отмечу ключевые параметры контракта уже сейчас», — подчеркнул он.

По его словам, благодаря сделке налоговые выплаты в бюджет Украины составят почти 345 тыс. долларов (9,7 млн гривен).