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Общество
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Украина
Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ»
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    Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ»

    17:33  31 Декабря 2017  /обновлено: 17:43  31 Декабря 2017
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    Аваков и Яценюк продали свои доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ»

    Киев, 31 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о продаже своей доли в украинском телеканале «Эспрессо ТВ». Избавился от нее и бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

    В сообщении на своем персональном сайте глава МВД подчеркнул, что не хочет спекуляций вокруг канала. Он напомнил, что «Эспрессо ТВ» был создал «накануне революционных событий 2013 года» и сыграл свою роль в освещении событий этих непростых, по определению Авакова, лет.

    «Но мы с Арсением (Яценюком — прим. ФАН) приняли решение продать свои доли в «Эспрессо ТВ», чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала», — заявил Аваков, уточнив также, что еще одно целью продажи заключалась в поддержке дальнейшего развития канала.

    Покупателем 70% доли выступила американская компания из Нью-Йорка ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, а жена Авакова за 40% доли получила более 1,9 млн долларов. Аваков заверил, что все эти данные отразит в электронной декларации о доходах, которую он заполнит по итогу года.

    «Но отдавая дань необходимости публичности участвующих в договоре политиков, и то, что контракт касается телеканала — отмечу ключевые параметры контракта уже сейчас», — подчеркнул он.

    По его словам, благодаря сделке налоговые выплаты в бюджет Украины составят почти 345 тыс. долларов (9,7 млн гривен).

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #аваков #яценюк #продажа #эспрессо тв
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