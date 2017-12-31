Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран

Киев, 31 декабря. Украина с 1 января 2018 года вводит биометрический контроль для граждан 70 государств, в том числе России, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Госпогранслужба Украины с 1 января вводит фиксацию биометрических данных граждан других стран и лиц без гражданства. Новшество касается граждан из 70 государств, в том числе России, говорится в сообщении МИД Украины.

Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа текущего года. Ранее МВД Украины назвали биометрику быстрой и приятной процедурой. Технологии были протестированы 27 декабря, пишет RT.