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Украина
Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран
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    Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран

    13:06  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:06  31 Декабря 2017
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    Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран

    Киев, 31 декабря. Украина с 1 января 2018 года вводит биометрический контроль для граждан 70 государств, в том числе России, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве. 

    Госпогранслужба Украины с 1 января вводит фиксацию биометрических данных граждан других стран и лиц без гражданства. Новшество касается граждан из 70 государств, в том числе России, говорится в сообщении МИД Украины.

    Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа текущего года. Ранее МВД Украины назвали биометрику быстрой и приятной процедурой. Технологии были протестированы 27 декабря, пишет RT. 

    Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #украина #мвд #мид #биометрия
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