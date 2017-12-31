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Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кемеровской области
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    Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кемеровской области

    13:00  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  31 Декабря 2017
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    Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кемеровской области

    Кемерово, 31 декабря. Пятилетний ребенок погиб в автомобильной аварии в Новокузнецком районе Кемеровской области в субботу, 30 декабря.

    Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали автомобили Volkswagen Touareg и Lada 217030, случилось на 200-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. По предварительным данным, водитель иномарки выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехала машина Lada. В результате чего произошло столкновение.

    В автомобильной аварии погиб ребенок и пострадали водитель и пассажир Lada, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию пресс-службы ГИБДД по Кемеровской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #кемеровская область #погибший
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