Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кемеровской области

Кемерово, 31 декабря. Пятилетний ребенок погиб в автомобильной аварии в Новокузнецком районе Кемеровской области в субботу, 30 декабря.

Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали автомобили Volkswagen Touareg и Lada 217030, случилось на 200-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. По предварительным данным, водитель иномарки выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехала машина Lada. В результате чего произошло столкновение.

В автомобильной аварии погиб ребенок и пострадали водитель и пассажир Lada, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию пресс-службы ГИБДД по Кемеровской области.