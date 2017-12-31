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Украина
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Выборы 2018
Ургант назвал решение Путина идти на выборы-2018 главным событием года
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    Ургант назвал решение Путина идти на выборы-2018 главным событием года

    16:00  31 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  31 Декабря 2017
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    Ургант назвал решение Путина идти на выборы-2018 главным событием года

    Москва, 31 декабря. Известный телеведущий и продюсер Иван Ургант поделился своими двумя главными событиями уходящего года. 

    По словам актера и шоумена, главное событие со знаком плюс — это решение главы Российской Федерации Владимира Путина принять участие в президентских выборах, сообщает АиФ.

    «Знак минус тоже у этого же события, потому что слишком долго мы пребывали в неизвестности», — пошутил Ургант. 

    Ургант назвал решение Путина идти на выборы-2018 главным событием года

    Напомним, 6 декабря глава российского государства Путин объявил о решении принять участие в президентских выборах-2018. В ходе традиционной пресс-конференции президент РФ заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но выразил надежду на поддержку политических сил. 

    В минувшую среду Путин представил в Центральную избирательную комиссию РФ документы для выдвижения кандидатом в президенты России.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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